Todo listo para llevar a cabo la cuarta temporada de LOL México, la cual se verá a partir del 6 de mayo a través de Prime Video.

En esta ocasión además de estar a la batuta Eugenio Derbez, se suma José Eduardo Derbez a la temporada que tendrá como atractivo nuevo formato donde los participantes estarán por parejas

De la cuarta temporada y los anfitriones

A partir del 6 de mayo la comedia estará al máximo con el estreno de la cuarta temporada de LOL México, la cual se verá por Prime Video.

En esta temporada hay cambios y nuevo formato, en la que los comediantes participarán en parejas y el premio del millón de pesos, será donado a la fundación que seleccione la pareja ganadora.

Hay que recordar, que LOL se estrenó su primera temporada a mediados del 2018, posteriormente la segunda temporada llegó el 13 de diciembre del 2019 y luego la tercera.

En todo este tiempo, el actor, comediante, escritor, director y productor, Eugenio Derbez, fue el anfitrión central de LOL México, ahora la estrella internacional, estará acompañado de su hijo José Eduardo Derbez, quien tendrá tareas específicas en este programa, además el coanfitrión, detonará nuevas dinámicas y subirá de tono los retos dentro de la casa.

La cuarta temporada de LOL: Last One Laughing, consta de seis episodios, los tres primeros estarán disponibles el 6 de mayo y los tres restantes el viernes 13 de mayo.

La galardonada serie es una producción Amazon Original con Marie Leguizamo como showrunner y producida por 3Pas Studios de Derbez y su socio Ben Odell, y EndemolShine Boomdog.

De los concursantes

En cuanto a los comediantes, tratarán de mantener una cara seria siempre en pareja, mientras los contrincantes los hacen reír. Las cinco parejas se irán eliminando hasta quedar solamente una que será la ganadora del millón de pesos que donará a una institución.

Entre los invitados para esta temporada hay personajes nuevos y otros ya conocidos en anteriores ediciones de la serie.

Las parejas de comediantes participantes para la cuarta temporada son:

Alex Montiel + Platanito

Eduardo Videgaray + ‘El Estaca’

Juan Carlos ´El Borrego´ Nava + Juan Carlos Casasola

Alexis de Anda + Ray Contreras

Karla Camacho + Isabel Fernández

Recordando

LOL: Last One Laughing es una adaptación de la popular serie Amazon Original en Japón, HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, producida y estelarizada por Hitoshi Matsumoto, quien lidera a diez comediantes que apuestan dinero en una “batalla de risa a puerta cerrada” en donde todo se vale.

Junto con México, la serie LOL: Last One Laughing ha sido adaptada para públicos en Australia, Alemania, España, Francia e Italia, entre otros. Derbez obtuvo un premio Daytime Emmy en la categoría de ‘Mejor presentador de programa diurno en español’, por su trabajo en la segunda temporada de LOL: Last One Laughing.

El Dato



La cuarta temporada de LOL: Last One Laughing estará disponible en Prime Video en más de 240 países y territorios, junto con las temporadas anteriores y las diferentes ediciones mundiales y se integra a una creciente lista de series originales aclamadas por la crítica como Maradona: Sueño Bendito, De Viaje con los Derbez, El Juego de las Llaves, Pan y Circo, El Presidente, La Jauría y Cómo Sobrevivir Soltero entre otras.

Los clientes Prime Video pueden ver el contenido en cualquier lugar y cualquier momento a través de la app de Prime Video para Smart TVs, dispositivos móviles, Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV y en línea.

En la app de Prime Video, los miembros pueden descargar episodios a sus dispositivos móviles y tabletas para ver el contenido sin conexión a internet y sin costo adicional.