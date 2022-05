Con un éxito global, la brasileña Anitta continúa triunfando con su primer álbum internacional “Versions of Me”, un esperado proyecto que incluye varias colaboraciones importantes. Este material que está disponible en todas las plataformas digitales, ya ha tenido varios sencillos con sus respectivos videos.

De Versions of Me

El material que es el quinto álbum de estudio de la estrella mundial Anitta, es el primer lanzamiento de la cantante bajo el sello internacional, Warner Records y cuenta con la producción ejecutiva de Ryan Tedder, un músico y productor estadounidense que ha trabajado con cantantes como Beyoncé y Adele.

El álbum que tardó tres años en salir a la luz, incluye 15 temas que, apegado al título, exploran las diversas mujeres y facetas que habitan la compleja personalidad de la cantante. Además, el material cuenta con importantes colaboraciones donde encontramos a Cardi B, Khalid, Ty Dolla $ign y Saweetie, también con Kevin O Chris y Papatinho, además de las voces de Mr. Catra, enfatizando que sus invitados, son indicativos de que la artista se mantiene fiel a sus orígenes brasileños.

El nuevo disco tiene canciones cantadas en portugués, español e inglés, lo que hace que sea un álbum trilingüe, incorporando elementos sonoros como: funk carioca, reggaeton, pop rock, música electrónica, pagodão bahiano, trap, rap y muchos otros géneros, lo que habla de la versatilidad del producto final, las referencias multiculturales, las capas y facetas de cada una de las canciones presentadas en este material.

En “Versions of Me”, se cuidaron todos los detalles, como la portada, que dialoga con las diferentes versiones de Anitta a lo largo de su carrera y su poder de adaptación, cuenta con Maxime Quoilin (quien ha colaborado con Beyoncé, Jay-Z, Rihanna, Miley Cyrus, entre otros) en la parte creativa. La fotografía fue realizada por Jacob Webster, quien ha trabajado con Doja Cat, Drake, Megan Thee Stallion, Normani y Chloe Bailey en su haber.

Importante decir que el lanzamiento de "Versions Of Me" llega después de que la cantante alcanzara hitos históricos en las listas musicales de todo el mundo con "Envolver". El sencillo alcanzó el número 1 entre las canciones más escuchadas en el planeta dentro de Spotify, una posición sin precedentes para los artistas latinos. También conquistó el top del Billboard Global 200, que considera todos los países, excepto los Estados Unidos, un resultado nunca antes obtenido por los brasileños.

Respecto a los tracks en total son 15: Envolver, Gata (feat. Chencho Corleone), I’d Rather Have Sex, Gimme Your Number (with Ty Dolla $ign), Maria Elegante (feat. Afro B), Love You, Boys Don’t Cry, Versions of Me, Turn It Up, Ur Baby (feat. Khalid), Girl From Rio, Faking Love (feat. Saweetie), Que Rabão (with YG & MC Kevin o Chris) (feat. Mr Catra & Papatinho), Me Gusta (feat. Cardi B & Myke Towers), Love Me, Love Me.

Girl From Rio

Al principio este proyecto de tres años de preparación, se llamaría “Girl From Rio”, pero el cambio al título definitivo vino a reflejar mejor los cambios que se produjeron en la vida personal y artística de Anitta, quedando, así como título “Versions of Me”.

Colaboración de primer nivel

El material tiene colaboradores internacionales, como la del reguetonero puertorriqueño Chencho Corleone (“Gata”) y la británica Afro B (“Maria Elegante”), además de alianzas ya conocidas por el público con Cardi B y Myke Towers en “Me Gusta” y con la rapera Saweetie en la melodía funk “Faking Love”.