Los Minions están de regreso con más fuerza que nunca, los personajes amarillitos alistan el estreno de su nueva película “Minions: The Rise Of Gru”, (Minions: Nace un villano), así también su banda sonora, de la cual el sencillo “Turn Up The Sunshine”, está a cargo de Diana Ross con Tame Impala.

Recordando

“Mi villano favorito” (Despicable Me), se lanzó al mercado en julio del 2010, como una nueva propuesta cinematográfica animada, que ofrecía nuevos personajes para los niños.

El éxito fue tal, que Universal Studios e Illumination Entertainment, sacó en julio del 2013 la secuela “Mi villano favorito 2”, con nuevos personajes.

Posteriormente en julio del 2017, llegó a las salas de cine “Mi villano favorito 3”. Sin embargo, en estas películas el protagónico “Gru”, siempre estuvo acompañado de unos personajes amarillos llamados “Minions”, que se convirtieron en los favoritos de chicos y grandes creando su propio universo e incluso comiéndose al protagonista de la cinta animada, así como a los demás personajes.

Lo anterior lleva a tener una precuela spin-off llamada “Minions”, que se estrenó en 2015, donde los Minions o amarillitos fueron los protagonistas.

Ahora el primero de julio del 2022, llega la segunda precuela de estos amados personajes bajo el nombre de “Minions: Nace un villano”, donde si bien es cierto estará Gru ahora de niño junto con otros personajes ya conocidos más los que se sumen, una vez más los consentidos de todos serán los Minions en esta nueva aventura.

De la nueva película

“Minions: The Rise Of Gru”, está ambientada en la década de 1970, cuenta la historia de origen de cómo Gru (con la voz del nominado al Oscar Steve Carell), el mayor supervillano del mundo, conoció por primera vez a sus icónicos Minions, formó el equipo más despreciable del cine y se enfrentó a la fuerza criminal más imparable del mundo.

De la banda sonora

Decca Records anunció la banda sonora original de la película de Illumination Minions: The Rise of Gru, la nueva comedia de acción de la mayor franquicia animada de la historia, la cual se estrenará el viernes 1 de julio para coincidir con el estreno mundial de la película en cines.

Tanto dentro como fuera del cine, esta banda sonora inspirada en los años 70, está bañada por el sol que garantiza que se divertirán en el verano.

La banda sonora tiene mucho funk y es producida por el Productor del Año de los Grammy 2022 Jack Antonoff, quien presenta una alineación repleta de estrellas en la producción.

Lo anterior lleva a la estrella Diana Ross para la banda sonora de los Minions, junto a Tame Impala, quienes abren el camino con el primer sencillo, 'Turn Up The Sunshine' una alegre invitación a bailar.

Así la banda sonora celebra una amplia gama de deslumbrantes clásicos de funk, disco y soul con versiones completamente nuevas de algunos de los mayores éxitos de la década de 1970, interpretados por algunos de los mejores talentos de la actualidad.

Desde la nueva versión de St. Vincent del éxito de 1979 Funkytown de Lipps Inc y la interpretación de H.E.R. del exitoso Dance to the Music de 1967 de Sly and The Family Stone, hasta la versión de Bleachers de la canción Instant Karma de John Lennon de 1970. También está Phoebe Bridgers con el sencillo Goodbye To Love de The Carpenters de 1972, cada canción ha sido reinventada por cada artista con resultados ingeniosos.

Esta banda sonora no estaría completa sin los Minions de Illumination, que protagonizan el álbum, con su interpretación distintiva del clásico favorito de Simon & Garfunkel de los años 70, Cecilia.

En total la lista de canciones de la banda sonora de Minions: The Rise of Gru, tiene 19 tracks: Turn Up The Sunshine – Diana Ross ft. Tame Impala; Shining Star – Brittany Howard ft. Verdine White (Earth, Wind & Fire 1975); Funkytown – St. Vincent (Lipps Inc in 1979); Hollywood Swinging – BROCKHAMPTON (Kool & The Gang 1974); Desafinado – Kali Uchis (Stan Getz & Joao Gilberto 1959), Bang Bang – Caroline Polachek (Nancy Sinatra 1966); Fly Like an Eagle – Thundercat (Steve Miller Band 1976), Goodbye To Love – Phoebe Bridgers (The Carpenters 1972); Instant Karma! – Bleachers (John Lennon 1970); You’re No Good – Weyes Blood (Linda Ronstadt 1975); Vehicle – Gary Clark Jr. (The Ides of March 1970); Dance to the Music – H.E.R. (Sly and The Family Stone 1967); Black Magic Woman – Tierra Whack (Santana 1970); Cool – Verdine White, Born To Be Alive – Jackson Wang (Patrick Hernandez 1979); Cecilia – The Minions (Simon & Garfunkel 1970); Bang Bang – G.E.M. (Nancy Sinatra 1966); Kung Fu Suite – RZA; Minions: The Rise of Gru Score Suite – Heitor Pereira.