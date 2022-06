Para los que gustan de la música, llega a Puebla el show de “Legacy” un concierto tributo a Michael Jackson El Rey del Pop, donde estarán músicos originales de Jackson.

La cita este sábado 11 de junio a las 20:00 horas en el Auditorio Metropolitano, donde se destaca que el concierto será grabado para Clarovideo y redes sociales.

Del espectáculo y sus talentos

“Legacy”, está considerado el mejor homenaje a Michael Jackson a nivel mundial, ya que une la música, el baile y la trayectoria del llamado “Rey del Pop”.

Y es que el espectáculo denominado “From fans to fans” (“de fans a fans”) surgió durante la pandemia para rememorar los grandes éxitos de Michael Jackson, perfectamente sincronizado en canto, baile, coreografías, así como en break dance y beat-box.

Este concepto fue creado por los hermanos Daniel y David Rodríguez, quienes son mexicanos y siempre fueron admiradores del artista, por lo que se dieron a la tarea de buscar a extraordinarios músicos que acompañaron a Michael Jackson durante muchos años en giras y en grabación de discos.

Así se llegó al coreógrafo y bailarín Lavelle Smith Jr., quien montó todas las coreografías de “Legacy”.

Cabe mencionar que él realizó su primera presentación con el artista en el video de “Smooth Criminal” y fue el bailarín líder en la gira “Bad World Tour”.

Es el creador de las icónicas coreografías de “Jam” y “Dangerous” en sus diferentes versiones. En la gira “History World Tour” creó y montó las coreografías de “In The Closet”, “They Don’t Care About Us”, “Scream”, así como la del cortometraje “Ghost”.

Por su parte Jennifer Batten es la directora musical de “Legacy”. Está considerada dentro de la lista de los mejores guitarristas a nivel mundial.

En 1987 fue elegida entre 100 ejecutantes de dicho instrumento para tocar en la gira “Bad World Tour” con la que recorrieron el mundo durante año y medio.

En la banda de Michael Jackson estuvo durante 10 años, para después grabar su CD debut en solitario titulado “Above, Below, and Beyond” con el productor Michael Sambello y que lanzó antes de sumarse en 1992 a la gira de Michael Jacskon titulada “Dangerous”.

En 1997 se unió a otra gira con el “Rey del Pop” titulada “History”. En 2009 Batten lanzó su tercera producción discográfica y comenzó a realizar giras con su propia música, a la par de las películas que hace.

Su último disco que ha lanzado es “BattleZone”, una producción en pop vocal con canciones en su mayoría autoría de Jim Peterik, de la banda Survivor.

Don Boyette fue el bajista en la gira “Bad World Tour” y en “Michael Jackson The Inmortal World Tour”. Grabó con el artista tanto discos como conciertos en vivo, así como homenajes como “My way (The Europan Tour)” en 1988, “Nobody Moves Like Jacko” en 1992, “Live in Tokyo”, “Live in Bucarest: The Dangerous Tour”, “Live at Wembley July 16, 1988”, “Bad 25” y el especial “Michael Jackson: In Memorian The King of Pop” en 2009.

Importante resaltar que Daniel y David Rodríguez, además de ser los creadores de “Legacy” también participan como artistas en el mismo. David canta dando las notas como las daba en cada interpretación Michael Jackson, en el mismo tono, con los mismos matices y con la misma potencia vocal. Por su parte, Daniel hace con la boca beat-box que son sonidos y música especial.

Recordando

Michael Jackson, nació el 29 de agosto de 1958 en los Ángeles y murió el 25 de junio del 2009. Cantante, compositor, bailarín, coreógrafo, productor y filántropo; sus contribuciones en el mundo de la música pasan de generación en generación del también llamado “El Rey del Pop”.

Su música incluye varios géneros como el blues, rock, dance y por supuesto el pop.

Reconocido como el artista musical más exitoso de todos los tiempos por los Guinness World Records, Michael Jackson comenzó su carrera a mediados de los 60´s con sus hermanos haciéndose llamar “The Jackson 5” donde grabó 10 discos hasta 1975, a pesar de que en 1971 inicia su carrera como solista.

Pero fue a principios de los 80´s, que Michael Jackson se convierte en la figura dominante de la música a nivel mundial, éxitos como Billie Jean, Beat it, Thriller, Bad, Black or White; fueron la locura donde además se destacaba también por la producción de sus videos.

Su álbum “Thriller” es el más vendido de todos los tiempos. El Rey por siempre, ha influenciado a numerosos artistas ya que su estilo musical, personal, sus bailes, vestimentas y más, son únicos como él.