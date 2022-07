Después del éxito obtenido, ya está todo listo para el estreno de la segunda temporada de la serie “Ana”, la cual es producida, escrita y protagonizada por la actriz, Ana de la Reguera.

El estreno se podrá ver a partir del 22 de julio a través de Prime Video exclusivamente en Latinoamérica y el resto del mundo (excepto Estados Unidos y Puerto Rico).

Recordando

En 2020, la primera temporada de Ana fue nominada a un Premio Imagen en la categoría de Mejor Comedia en Horario Estelar y en 2021 recibió una nominación de los Premios GLAAD Media como Mejor Serie de Televisión con Guion en español.

La serie es una producción de VIS, estudio que es una división internacional de Paramount con Ana de la Reguera como showrunner y escrita por Ana de la Reguera, Fernanda Equiarte, Anahí López, Marcelo Tobar y Alejandra Olvera.

De la segunda temporada

“Ana”, estará disponible a partir del 22 de julio en Prime Video en más de 240 países, excepto Estados Unidos y Puerto Rico, en donde estará disponible a través de Pantaya.

La serie de comedia nominada a los premios GLAAD e IMAGEN sigue una historia de ficción basada en la vida de Ana de la Reguera, quien enfrenta diferentes desafíos en su vida personal y profesional con humor.

Retomando el final de la primera temporada, Ana descubre que el contrato que firmó con su agente no es por el papel principal que ella pensaba que era.

Ahora en la segunda temporada, Ana intentará mantener la cordura mientras sigue lidiando con su madre, quien ahora vive con ella en Los Ángeles, mientras protagoniza una serie de televisión que le recuerdan a las malas sitcoms de los años 90.



La divertida serie de seis episodios, de 30 minutos de duración es dirigida por Marcelo Tobar, donde además de Ana de la Reguera, el elenco lo integran Tina Romero, Andrés Almeida, David Palacio, Christian Meier, Paly Duval, Gabriela Roel entre otros artistas.

De la actriz

Ana de la Reguera es una actriz mexicana nacida el 8 de abril de 1977 en Veracruz, Veracruz. Es reconocida por sus importantes papeles en el cine y la televisión.

Sus papeles incluyen la película de Zack Snyder, ganadora del Oscar como favorita de los fans Army of the Dead y The Forever Purge recientemente estrenada y la serie Amazon Original de David E. Kelley, Goliath.





También protagoniza The Big Lie, para Audible con Jon Hamm y Leopard Skin para Peacock. Este año la primera temporada de Ana de la Reguera fue nominada en los GLAAD Media Awards como mejor serie de televisión con guion en español; también fue nominada en los New York Festivals TV & Film Awards en la categoría de comedia y en los Produ Awards como mejor actriz de comedia.

También recibió el Legacy Award for Outstanding Achievement in Hispanic Television por su trabajo en el programa, en la 19.ª Cumbre Anual de Televisión Hispana de Broadcasting & Cable de 2021.

Otros de sus trabajos son las telenovelas: Pueblo chico, infierno grande, Tentaciones, Todo por amor, Cara o cruz, Gitanas entre otras. En cine: Por la libre, Nacho libre, Hidalgo: La historia jamás contada, Macho por mencionar algunas.