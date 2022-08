Para seguir divirtiéndonos en casa con los seres queridos, en agosto, octavo mes del año.

Iniciamos con buena programación para todos los gustos y edades con Prime Video, que llega con estrenos de nuevas series, así como también las clásicas en todas sus temporadas.

Además variedad de películas para toda la familia, deportes, especiales y más, para que los miembros de Amazon puedan ver al instante o descarguen en sus servidores preferidos.

De la programación

Iniciamos el mes con All or Nothing: Arsenal. Regresa una edición más de la reconocida serie documental, ahora sobre uno de los equipos más importantes del fútbol mundial, Arsenal.

La serie mostrará imágenes detrás de cámaras de la memorable temporada 2021/2022, desde la humillante derrota ante el Nottingham Forest hasta la partida del excapitán Pierre-Emerick Aubameyang.

El 5 de agosto se verá la película Doblemente Embarazada 2, comedia hecha en México que ocurre 10 años después de los hechos de la primera película.

Las cosas han cambiado para Javier y Felipe ahora los dos son papás de tiempo completo para Sol y Luna. Sin embargo, descubren que sus hijas necesitan algo: una madre. Para encontrarla, deciden hacer un plan secreto.

Este día también llega 13 Vidas, película dirigida por Ron Howard que narra la historia real de una misión de rescate que ocurrió en Tailandia, donde un grupo de jóvenes y su entrenador de fútbol quedaron atrapados por 18 días en un sistema de cuevas subterráneas a punto de inundarse. El filme cuenta con las actuaciones de Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton y Tom Bateman.

El 12 de agosto no se pierdan la serie Noticia de un Secuestro inspirada en hechos reales y en el libro homónimo del autor colombiano Gabriel García Márquez.

La historia sigue el calvario de un pequeño grupo de personas quienes fueron secuestradas en la década de los 90 por narcos colombianos.

Este día también se estrena A League of Their Own, serie basada en la popular película del mismo nombre, protagonizada por Tom Hanks en 1992.

La serie de comedia trata sobre la liga de béisbol profesional femenina estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, evoca el espíritu alegre y jovial del largometraje original de Penny Marshall, mientras que expande sus horizontes para contar la historia de una generación entera de mujeres que soñaron con jugar béisbol profesional.



También el 12 se estrena la segunda temporada de la serie de comedia y romance Todo por Lucy que sigue la vida de Lucy y Ricky, la perfecta pareja imperfecta. Ricky quiere casarse. Lucy no está lista para este compromiso.





Y para los niños Los Locos Addams 2; La familia espeluznante favorita está de vuelta, en versión animada.

En esta segunda cinta encontramos a Morticia y Homero angustiados porque sus hijos están creciendo, saltándose las cenas familiares y consumidos con el "tiempo en pantalla".

Para recuperar su vínculo, deciden llevar a Merlina, Pericles, el tío Lucas y el resto en un viaje en una casa rodante encantada.

El 14 se disfrutará de la cinta animada La vida secreta de tus mascotas. En un edificio en Manhattan, la vida de Max como mascota favorita da un vuelco cuando su dueño trae a casa a una nueva mascota: el descuidado mestizo Duke.

Sin embargo, ambos deben dejar sus peleas a un lado cuando se enteran de que un adorable conejito blanco está formando un ejército de mascotas perdidas.





El 19 de agosto se verá la tercera temporada de Making the Cut, reality show de competencias de moda organizado por Heidi Klum y Tim Gunn quienes regresan con diez talentosos empresarios y diseñadores de todo el mundo para llevar sus marcas emergentes al siguiente nivel y convertirse en el nuevo fenómeno global.

Para el 26 de agosto, llega Némesis. Sam Cleary, de trece años, sospecha que su misterioso vecino, el señor Smith, es en realidad una leyenda que se esconde.

Hace veinte años, el poderoso vigilante de Granite City llamado Némesis fue declarado muerto después de una feroz batalla con su rival. La mayoría cree que murió, pero otros tienen la esperanza de que siga vivo. Con la ciudad al borde del caos, Sam se propone persuadir a su vecino para que salga de su escondite y salve a la ciudad.

En la Tienda Prime Video

Disponibles para rentar o comprar llegan dos opciones: El 18 de agosto Minions: Nace un Villano.

Tiempo antes de convertirse en el maestro de la maldad, Gru era solo un pequeño de 12 años viviendo en los suburbios, tramando gobernar al mundo desde su sótano.

Cuando Gru conoce a los Minions, se forma una inesperada familia. Juntos, construyen su primera guarida, sus primeras armas y se esfuerzan por ejecutar sus primeras misiones.

Y el 23 de agosto Top Gun: Maverick. Después de treinta años, Maverick, interpretado por Tom Cruise, expande sus límites como aviador profesional, pero debe enfrentar a los fantasmas de su pasado al liderar a los mejores graduados de Top Gun en una misión especial que requerirá su sacrificio máximo. La película la dirige Joseph Kosinski y es una secuela de la película Top Gun, de 1986.