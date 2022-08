Nominada a Mejor Película Iberoamericana en la 64° entrega de los Premios Ariel, la película “Memoria”, protagonizada por Tilda Swinton, después de sus recorridos por importantes festivales y premios, llega en exclusiva en streaming a partir del 5 de agosto a Mubi.

De la película, sus personajes y actores

“Memoria”, es el primer proyecto internacional del tailandés Apichatpong Weerasethakul, protagonizada por la actriz ganadora del Oscar Tilda Swinton; además cuenta con la participación del actor mexicano 5 veces ganador del Ariel, Daniel Giménez Cacho.

La cinta, es un viaje por el tiempo único e inmersivo, con un trabajo sonoro destacado. La más reciente entrega del artista visual y director de El tío Boonmee que recuerda sus vidas pasadas (2010) y Cementerio de esplendor (2015), es protagonizada por la actriz Tilda Swinton, que conduce con su actuación a la vida de Jessica, (Swinton), una botánica escocesa que viaja a Bogotá, ella un día se sobresaltó con un fuerte "bang" al amanecer, por no poder dormir.

De visita en Bogotá para ver a su hermana hospitalizada, se hace amiga de Agnés (Jeanne Balibar), una arqueóloga que estudia restos humanos descubiertos dentro de un túnel en construcción.

En un pequeño pueblo cerca del sitio del túnel, Jessica se encuentra con Hernán (Elkin Díaz), un pescador con ideas excéntricas. Así compartiendo recuerdos junto al río, descubre el inesperado origen del ruido que no la deja dormir.

De los creativos

La cinta cuenta con la distribución de Piano, la dirección de Apichatpong Weerasethakul, la producción de Julio Chávez Montes, Diana Bustamante, Mónica Moreno entre otros.

La dirección de Fotografía es de Sayombhu Mukdeeprom y el diseño de producción de Angélica Perea.

La edición es de Lee Chatametikool y el diseñador de sonido es Akritchalerm Kalayanamitr, Richard Hocks.

La productora en línea es Paola Andrea Pérez y el sonido directo corrió a cargo de Raúl Locatelli, mientras que la música es de César López.

Del director

Apichatpong Weerasethakul, nació en Tailandia en 1970. Estudió arquitectura en la Khon Kaen University obteniendo licenciatura en 1994. Fue entonces cuando comenzó a interesarse por el cine y se inició en el mundo del corto.

En EE.UU. estudió cine en el School of the Art Institute de Chicago. En 1999 funda su propia productora, Kick the Machine, un año después, dirige su primer largometraje, Dofka nai meuman. Dos años después logra el premio Un certain regard en el Festival de Cannes por Blissully Yours.

Desde entonces se ha consolidado película a película como uno de los autores referencia del cine asiático contemporáneo con títulos como Tropical Malady, Premio del Jurado en Cannes, Tío Boonme recuerda sus vidas pasadas, esta última, con la que se alza con la Palma de Oro. en su Festival fetiche, Mekong Hotel o Cemetery of Splendour, con la que consigue una nueva nominación en Cannes.

Su obra abarca el espacio entre el cine y el arte contemporáneo para explorar temas personales y sociales.

Con frecuencia, sus instalaciones, videos, cortos y largometrajes siguen una estructura no-lineal y transmiten una fuerte sensación de dislocación etérea.