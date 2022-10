Continuando con la ola de tributos, llega a escenarios poblanos “We Will Rock Jude”, la mejor música de Queen y The Beatles en concierto, a través de sus exponentes Daniel Gutiérrez y la banda Melina.

La cita este sábado 22 de octubre en funciones de 19:00 y 21:30 horas en el majestuoso escenario del Teatro Principal.

Del concierto y los creativos

Mucha expectación a causado la presentación en Puebla del espectáculo tributo “We Will Rock Jude”, la mejor música de Queen y The Beatles en concierto.

Un espectáculo único en el mundo que conjunta un concierto en vivo con show multimedia simultáneamente que lleva al espectador a un viaje musical a través de los grandes éxitos de Queen y de The Beatles, quienes a nivel historia son las más icónicas bandas del rock mundial.

Formando parte de este show, está el famoso cantante y músico mexicano Daniel Gutiérrez quien es líder y vocalista de La Gusana Ciega y Melina, quien está considerada como el mejor tributo a Queen de Latinoamérica y uno de los mejores del mundo, junto con su líder Víctor Carré, hacen de “We Will Rock Jude-The Ultimate Queen & The Beatles Experience” un gran concierto teatral, transportando a los asistentes al pasado, a través de algunos de los más excitantes momentos de la historia del rock.

De ésta manera, canciones icónicas de Queen como Bohemian rhapsody, We are the champions, We will rock you, Don't stop me now, Somebody to love, Save me, Killer Queen, I Want It All entre otras; sonarán fuerte en este tributo.

Mientras que por parte de The Beatles no pueden faltar clásicos como Let 'it be, Something, Hey Jude, Help, Don´t Let Me Down por mencionar algunas.

De Daniel Gutiérrez

Líder y vocalista del grupo de rock mexicano La Gusana Ciega. Compositor y productor con más de 20 años de experiencia en la industria de la música.

Ha grabado con su grupo 10 discos de estudio, de los cuales uno de ellos fue nominado al Grammy Latino 2015 en la categoría “Mejor Disco de Rock”. Es director creativo de la editora Soy Hit Publishing y es socio fundador del sello discográfico y estudio de grabación Naranja Records.

Como buen artista que es, apoya el talento de las nuevas generaciones, por lo que es director de Pasión y Futuro A.C., cuyo objetivo es apoyar las bandas jóvenes a entenderse como pequeñas empresas a través de talleres a nivel nacional.

Se destaca que Daniel Gutiérrez ha participado con su música y presencia escénica en obras de teatro y musicales.

De Melina

Es una Banda de rock con más de 15 años de trayectoria y que antes se llamaba “The Fénix”, está conformada por cinco talentosos leoneses, todos con una identidad musical y estética original diversa; pero sobre todo con una admirable vocación de su oficio como instrumentistas.

Es considerada la banda con el mejor tributo a Queen en todo México y Latinoamérica, y en palabras de Peter Freestone, quien fue amigo personal de Freddie Mercury y asistente del icónico grupo, describe a Melina como una de las mejores bandas intérpretes de la música de Queen en el mundo.