Para todos los fans del Cuarteto de Liverpool, llega un gran evento a Puebla, “Tributo a The Beatles Sinfónico” interpretado por The Wigs & SGT Pepper’s Orchestra.

La cita el sábado 26 de noviembre a las 20:00 horas en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario de la BUAP.

Recordando

The Beatles la banda inglesa, nace como agrupación en la década de los 60´s. Formada en Liverpool por cuatro integrantes, de ahí que también se le conociera como “El Cuarteto de Liverpool”, los miembros de esta revolucionaron no solo la música, también todo el contexto del momento.

Constituida por John Lennon (guitarra rítmica y vocalista), Paul McCartney (bajo y vocalista), George Harrison (guitarra solista y vocalista) y Ringo Starr (batería y vocalista), se dieron a conocer por el rock and roll de finales de los años cincuenta y posteriormente de los sesenta.

Años más tarde se abren a un rock pop, música beat, folk rock e incluso rock psicodélico, incorporando a menudo elementos básicos, pero también innovadores en sus canciones.

Algunas de sus canciones The Beatles no pueden faltar clásicos como Leti t Be, Something, Hey Jude, Help, Don´t Let Me Down por mencionar algunas.

La naturaleza de su enorme popularidad, que había emergido primeramente con la moda de la “Beatlemanía” y se transformó al tiempo que sus composiciones se volvieron más sofisticadas.

Llegaron a ser percibidos como la encarnación de los ideales progresistas, extendiendo su influencia en las revoluciones sociales y culturales de la década de 1960, pasando de ser unos escolares amantes de la música a los ídolos del mundo entero.

Del espectáculo

En formato “Live Concierto”, las canciones más icónicas del célebre cuarteto de Liverpool son interpretadas magistralmente por The Wigs & SGT Pepper’s Orchestra, bajo la batuta del reconocido y experimentado director mexicano J. Manuel Serna.

En este espectáculo operado por “Shock Producciones”, se escucharán los grandes éxitos y clásicos de The Beatles, que han marcado a varias generaciones y que siguen haciendo historia en un concierto aproximadamente de 90 minutos.

De los talentos

The Wigs es uno de los grupos tributo a The Beatles más importantes de América Latina. Tienen una trayectoria de más de 18 años. Han representado a México en muchos países y en diferentes festivales como “Beatleweek” en los años 2014 y 2020 y que es el más importante a nivel mundial; se realiza en el mítico The Cavern Club, en Liverpool, Inglaterra.

Fueron galardonados en el año 2018 con el premio “Grandes Valores”, avalado por importantísimas celebridades del medio artístico mexicano. En 2020 participaron en Festivales Internacionales organizados en Hungría, Costa Rica, Guatemala y en el Festival Iberoamericano “Azoteas por los Beatles” con aval del British Council y en el que participan grupos de más de 10 naciones. Han dado conciertos masivos en el zócalo de la Ciudad de México y en el Monumento a la Revolución. Se han presentado en teatros y foros en toda la república mexicana, así como en programas de televisión, radio y han dado conciertos vía streaming.

Durante sus presentaciones los integrantes del grupo utilizan instrumentos y amplificadores de la misma marca que usaba el cuarteto de Liverpool, así como ropa de la época de la década de los sesenta y que compraron directamente en la ciudad inglesa, tomando los modelos de los originales.

J. Manuel Serna es Licenciado en Composición en Conservatorio Nacional de Música. Es uno de los directores más prestigiados en la escena musical en México y reconocido a nivel mundial. Además, de dirigir y componer, es productor e intérprete. Cuenta con una amplia trayectoria y experiencia en música tradicional y académica.

Se ha presentado en los eventos y salas de conciertos más importantes de la República Mexicana. Entre las muchas agrupaciones orquestales que ha dirigido se encuentran la Orquesta Juvenil Eduarto Mata, la Orquesta de Cámara de Xalapa, la Orquesta Sinfónica de la BUAP, la Orquesta de Cámara de Tlaxcala, la Orquesta Juvenil Carlos Chávez, la Orquesta Juvenil del Estado de México, por mencionar solo algunas.