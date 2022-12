Para todos los fans de Metallica, el emblemático grupo alista la salida de su nueva producción musical, su doceavo álbum de estudio lleva el nombre de “72 Seasons” y saldrá a la luz el 14 de abril del 2023, mientras tanto su sencillo y video “Lux AEterna” ya está disponible.

Del doceavo disco y pormenores

Metallica ha confirmado el título y la fecha de lanzamiento de su próximo doceavo álbum de estudio: 72 Seasons, mismo que estará disponible el 14 de abril de 2023 a través del propio sello de la banda Blackened Recordings. Este material está producido por Greg Fidelman al lado de Hetfield & Ulrich.

Sumando más de 77 de minutos, el álbum 72 Seasons de 12 canciones es la primera colección completa de nuevos temas de la banda desde su álbum Hardwired…To Self-Destruct de 2016. El álbum será editado en formatos que incluyen 2LP en vinilo negro de 140 g y variantes de edición limitada, CD y digital.

En cuanto al primer sencillo este es “Lux Æterna”, un soplo corto y agudo que destila 40 años de Metallica en tres minutos y medio. “Lux Æterna” ya está disponible en todas las plataformas digitales y en descarga, así como instant grat, el video es dirigido por Tim Saccenti, y ya está disponible.

Respecto a los 12 temas de 72 Seasons estos son: 72 Seasons, Shadows Follow, Screaming Suicide, Sleepwalk My Life Away, You Must Burn!, Lux Æterna, Crown of Barbed Wire, Chasing Light, If Darkness Had a Son, Too Far Gone?, Room of Mirrors, Inamorata.

De la gira

Como parte de la promoción de este material, Metallica dará en el 2023 y 2024 sus conciertos presentados a nivel mundial por Liquid Death y Blackened American Whiskey (solamente en Norte América) y promovido por Live Nation; el M72 World Tour de Metallica, verá a la banda tocar dos noches en cada ciudad que visite, con cada fin de semana sin repetición presentando dos listas de canciones y abridores completamente diferentes.

La gira M72 contará con un nuevo y audaz diseño de escenario redondo que reubica el famoso “Snake Pit” en el centro del escenario, así como los pases I Disappear de la gira completa y el debut de entradas con descuento para fanáticos menores de 16 años.

Con su gira M72 WORLD TOUR 2023-2024, Metallica llegará a México para presentarse: El viernes 20 de septiembre, luego el domingo 22 de septiembre, posteriormente el viernes 27 y el domingo 29 de septiembre; todos los conciertos serán en 2024 teniendo como sede Foro Sol.

Contará con teloneros o abridores en ambos espectáculos: Show 1 Abridores Norte América: Greta Van Fleet & Mammoth WVH. Show 2 Abridores Norte América: Five Finger Death Punch & Ice Nine Kills. Otras plazas de esta gira son: Amsterdam NL, Paris, Gothenburg, Hamburg , Montreal, Detroit, Munich, Madrid, Chicago, Minneapolis.

De su carrera

Ganadora de varios premios Grammy y miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, Metallica, formada en 1981 por el baterista Lars Ulrich y el guitarrista, así como vocalista James Hetfield, se han convertido en una de las bandas de rock más influyentes y exitosas de la historia, vendiendo más de 120 millones de discos en todo el mundo; mientras que sus éxitos, han sonado en todos los continentes.

Considerados partes de los cuatro grandes del thrash metal, cuentan con varios álbumes multiplatino, tienen 9 Grammy Awards, múltiples MTV, American Music Awards, premios Billboard y originales momentos como su peculiar concierto en la Antártida.

Se destaca su disco Hardwired...To Self Destruct, lanzado el 18 de noviembre del 2016 bajo el propio sello discográfico de la banda, Blackened Recordings y debutó en el No. 1, vendiendo más de 800 mil copias alrededor del mundo en su primera semana y obteniendo las nominaciones en los Premios Grammy por mejor canción de rock y mejor álbum de rock.

En su carrera han tenido alianzas con marcas como Vans, uniéndose tres veces para realizar una colaboración y lanzar colecciones exclusivas de calzado, ropa y accesorios.

Un dato curioso de su carrera es que, a mediados del 2021, La banda estadounidense de rock, sorprendió a seguidores del mundo con la revolucionaria noticia de “The Metallica Blacklist” un álbum tributo donde participaron 53 artistas de diferentes géneros y estilos entre estos Juanes, J Balvin, Mon Laferte entre otros.