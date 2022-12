Para los que les gusta la buena música, así como revivir momentos, no se pueden perder el concierto de Matute, que llega una vez más a escenarios poblanos con su concierto “Quinceañera World Tour”.

La cita este sábado 17 de diciembre a las 9 de la noche en el Centro Expositor.

Del show

Liderados por el talentoso Jorge D´Alessio, Matute también integrado por Ignacio Izeta, Pepe Sánchez, Irving Regalado, Tana Planter y Paco Morales, ofrecerán una noche “matutera” de buena música, ritmos y nostalgia, como solo ellos saben hacerlo, en un escenario ambientado acorde a su estilo musical en “Quinceañera World Tour”, celebrando 15 años de trayectoria.

Matute; con su nuevo show cargado de energía, con recuerdos que harán vibrar a los asistentes con las canciones más contagiosas y representativas de los años 80 principalmente pero también con algunas dosis de otras décadas como los 90 así como muchas sorpresas más, en una producción con pantallas, luces robóticas, y una variedad de elementos para que el público disfrute a lo grande.

De esta manera tocando en vivo y animando al público se disfrutará de éxitos de Hombres G, Timbiriche, Yuri, Daniela Romo, Luis Miguel, Rigo Tovar y Soda Stereo, Miguel Mateos entre otros; donde Matute ofrecerá a su público un espectáculo divertido, interactivo e inesperado con una escenografía espectacular.

Así la gente disfrutará de canciones como: La puerta de Alcalá, Maldita primavera, Tarzan Boy, Don´t stop believing, Total eclipse of the heart, No huyas de mí, Juegos de amor, Veinte millas, Ni tu n nadie, Obsesión, Karma Chameleon, Your love, Maniac, Tú me vuelves loco, Square Rooms, En algún lugar, entre muchas otras. Un show perfecto con canciones icónicas tanto en español como en inglés.

De su carrera

Matute es una banda mexicana que hace homenaje a la música de los 80´s tanto en inglés como en español. Formada en el 2007 bajo la dirección de Jorge D´Alessio, este 2022 cumple 15 años de ahí el nombre de su nuevo show “Quinceañera World Tour”.

En cuanto a su nombre, Matute lo pusieron en honor al personaje de “Don Gato y su Pandilla”, caricatura creada en 1961, pero teniendo su auge mayor en la década de los 80´s.

Su discografía abarca álbumes de estudio entre estos: Poderes de los duetos fantásticos ¡Actívense! Del 2016 y Navidad Matute del 2020. Además, varios en vivo como Matute en Vivo (2013), Matute en vivo Vol. 2 (2014), Matute desde la Arena Ciudad de México (2018), Matute, la Guerra de los 80´s (2019). Respecto a sus giras estas empiezan en 2013 con Don´t Stop Believing Tour, en 2015 La Matutera Tour, en 2016 Boom box Tour, en 2019 Planeta retro Tour y la actual Quinceañera World Tour.

Del líder

Jorge D´Alessio, hijo de Jorge Vargas y Lupita D´Alessio, así como hermano de Ernesto y César D´Alessio, ha destacado por méritos propios, ya que además de crear al grupo Matute, ha sido productor musical de importantes artistas, así como arreglista, el talento en parte heredado, es una de sus cartas de presentación y con Matute lo reafirma, siendo el director Musical, tecladista y vocalista masculino del grupo.