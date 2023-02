El diseñador español Paco Rabanne, que introdujo el uso del metal en la moda y que fundó una conocida línea de perfumes, murió este viernes a los 88 años, informó la casa matriz, Puig.

The House of Paco Rabanne wishes to honour our visionary designer and founder who passed away today at the age of 88. Among the most seminal fashion figures of the 20th century, his legacy will remain a constant source of inspiration. pic.twitter.com/H2ARz41BjY