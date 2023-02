Para seguir divirtiéndonos en casa con los seres queridos, en febrero, segundo mes del año, mes llamado del amor y la amistad, iniciamos con buena programación para todos los gustos y edades con Prime Video, que llega con estrenos de nuevas series, así como también las clásicas en todas sus temporadas; además variedad de películas para toda la familia, deportes, especiales y más, para que los miembros de Amazon puedan ver al instante o descarguen en sus servidores preferidos.

De la programación

Entre las películas no se pierdan Reminiscencia, producción de ciencia ficción protagonizada por Hugh Jackman, un investigador privado de la mente, que navega por el seductor mundo del pasado cuando su vida cambia por su nueva cliente, Mae. Un simple caso se convierte en obsesión cuando Mae desaparece y él lucha por conocer la verdad. Otra cinta imperdible es El Conjuro 3: El Diablo me Obligó a Hacerlo, basada en hechos reales es una producción escalofriante de terror, asesinato y maldad que conmocionó incluso a los experimentados investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren. El caso comienza con una lucha por el alma de un niño que los lleva a la primera vez en la historia de los EE. UU. que un sospechoso de asesinato declara una posesión demoniaca como defensa. También presente Joker, Arthur Fleck, un comediante con problemas de salud mental, es marginado y maltratado por la sociedad. Su gran sueño es actuar como cómico delante del público, pero una serie de trágicos acontecimientos le hará ir incrementando su ira contra una sociedad que le ignora.

Siguiendo con la diversión este 8 de febrero llega Casando a Mi Ex Mariana cree que las bodas son una farsa, aunque se dedique a planearlas. Cuando Luis, su novio, le propone matrimonio, ella se niega. Para fingir que la ruptura no le dolió, decide organizar la boda de su ahora ex. También hoy se disfrutará de Los Santos de la Mafia, una mirada retrospectiva a los años de formación del gánster de Nueva Jersey, Tony Soprano. Esta película es una precuela de la aclamada serie Los Soprano. Se centra en Tony Soprano y en todos los personajes de la serie original cuando eran jóvenes. El guion de la película fue escrito por David Chase, el creador de la serie original.

El 9 de febrero se arranca con el estreno de una cinta animada muy querida Gato con Botas: El Último Deseo, donde regresa el felino favorito de todos en una aventura donde el valiente Gato con Botas descubrirá que su pasión por el peligro y su desprecio por la seguridad le han pasado factura. Gato ha gastado ocho de sus nueve vidas, aunque perdió la cuenta en el camino. Este mismo día llega

Farzi, un brillante artista poco conocido, envuelto en el arriesgado mundo de la falsificación cuando crea el billete falso perfecto. Michael, un fiero y poco ortodoxo oficial, quiere librar al país de la amenaza de la falsificación.

Al día siguiente se verá Somebody I Used to Know un viaje a su ciudad natal, la adicta al trabajo Ally se encuentra con su ex Sean y comienza a cuestionar todo sobre la persona en la que se ha convertido. Y la diversión sigue con Space Jam: Una Nueva Era la cinta lleva a la superestrella de la NBA, LeBron James, que hace equipo con Bugs Bunny y el resto de los Looney Tunes desde el Pato Lucas hasta Taz-Mania.

El 15 de este mes se verá Los Infiltrados, el Departamento de Policía de Massachussets, Boston, se enfrenta a la mayor organización de crimen organizado en la ciudad. Un policía de incógnito y un topo infiltrado en el departamento de policía intentan identificarse el uno al otro mientras se adentran en la banda de crimen organizado. Película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Matt Damon. También este día llegan The Hangover Part II y Part III, películas bajo el género de comedia. Y siguiendo con el cine Sherlock Holmes: Juego de Sombras y Pokémon: Detective Pikachu.

El 17 de febrero no se pierdan La Cabeza de Joaquín Murrieta, historia que se sitúa en la nueva frontera entre México y Estados Unidos en 1851, en un periodo impulsado por la avaricia y la xenofobia. Las aventuras de Murrieta, legendaria figura también conocida como el Robin Hood mexicano y Joaquín Carrillo. Ambos se encuentran en medio de un violento malentendido. Este día llega la segunda temporada de Carnival Row, el detective humano Rycroft Philostrate y el hada Vignette Stonemoss terminan en una peligrosa aventura en un mundo victoriano de fantasía lleno de criaturas mitológicas, donde la paz de la ciudad se derrumba cuando una serie de asesinatos revelan a un monstruo inimaginable. Esta será la temporada final de la serie, protagonizada por Orlando Bloom y Cara Delevingne.

El 23 también llega la segunda temporada de Major of Kingstown el esperado estreno de 10 episodios aborda temas de racismo sistémico, corrupción y desigualdad, a la vez que devela la cruda realidad de intentar llevar orden y justicia a una ciudad que no tiene ninguna de las dos. La serie es protagonizada por Jeremmy Renner, Dianne Wiest y Kyle Chandler.

Cerrando mes, el día 24 de febrero, The Consultant retorcida serie de suspenso que explora la relación entre el jefe y el empleado. Cuando un nuevo consultor, Regus Patoff (Christoph Waltz), es contratado para mejorar el negocio de la empresa de juegos basados en la App "CompWare", los empleados experimentan nuevas exigencias y desafíos que ponen todo en riesgo sus vidas. Y para los pequeños no se pierdan el estreno de la serie Dr. Seuss Baking Challenge que invita a los mejores pasteleros de Estados Unidos al mundo de Dr. Seuss. En cada episodio, los pasteleros enfrentarán el desafío de elaborar increíbles creaciones de dulces vinculadas a los amados personajes de Seuss como The Cat in the Hat y muchos otros. Las mejores creaciones serán seleccionadas según su sabor, creatividad e historia.