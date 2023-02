Con lo mejor de su música llegan a Puebla el dueto sensación, los hermanos Jesse & Joy, quienes ofrecerán su concierto el viernes 17 de febrero a las 21:00 horas teniendo como sede de su tour “Clichés” el Auditorio Metropolitano.

De su carrera

Ganadores del Grammy Latino, así como de otros premios lo que incluyen discos de oro y platino, los músicos y compositores Jesse y Joy Huerta, se han colocado en la preferencia de chicos y grandes desde sus inicios en el 2005, convirtiéndose en los artistas influyentes en lo que concierne al escenario de pop actual y alternativo, así como en la balada.

Sus canciones los han llevado a tener varios éxitos radiofónicos y en internet tanto en México como también en toda Latinoamérica, Estados Unidos e incluso España, y es que producciones como Ésta es mi vida, (2006), Electricidad, (2009), y ¿Con quién se queda el perro?, han conquistado un gran mercado.

Lo anterior se ve reflejado en sus sencillos: Espacio sideral, Ya no quiero, Volveré, Llegaste tú, Somos lo que fue, Esto es lo que soy, Adiós, Chocolate, Si te vas, Me voy, ¡Corre!, La de la mala suerte, No soy una de esas, ¿Con quién se queda el perro?, Dueles, Respirar; canciones que, por sus letras sencillas y simples, el público se identifica rápidamente con estas convirtiéndolas en grandes éxitos.

Por otra parte, sus temas han sido fondo y centrales en varias telenovelas, así como también series y proyectos especiales de Televisa, entre estos se recuerda: Las tontas no van al cielo, telenovela donde el tema fue “Esto es lo que soy” tema de apertura y “Ya no quiero” tema de fondo: La que no podía amar con la canción “¡Corre!”, Relaciones peligrosas con “La mala suerte”, Corona de lágrimas con “Llorar”, Dulce amor con “Llorar”, esta última con colaboración de Mario Domm. En este rubro también el dueto ya tuvo a su cargo los temas navideños de Televisa.

De su show y Clichés

Jesse & Joy, han venido a Puebla en varias ocasiones con gran éxito tanto en eventos de radiodifusoras, como en conciertos donde sus presentaciones han sido independientes o compartiendo el escenario con otros grupos.

Ahora con su nuevo espectáculo “Clichés”, ofrecerán en vivo lo mejor de su repertorio de temas que incluyen pop y baladas, durante hora y media aproximadamente, acompañados de sus músicos.

Así los fans de los hermanos, disfrutarán de gran variedad de canciones que van desde sus inicios a lo más actual con su estilo único, además de sentimiento, vitalidad y grandes voces.

En dicho concierto no pueden faltar los clásicos éxitos Llegaste tú, Adiós, Chocolate, Si te vas, Me voy, ¡Corre!, La de la mala suerte, No soy una de esas, ¿Con quién se queda el perro?; como todo lo correspondiente a su sexta producción musical “Clichés” nombre también de su gira.

Este material incluye 14 canciones mezclas de pop y balada romántica que fue lanzado en mayo del año pasado donde encontramos los temas: Imagina, Dos cuerpos un alma, Respirar, Más que el Sol, Llórale a tu madre, Bendición, Antes del amanecer, Fin del mundo, La noche que te fuiste, Sobrenatural, Extraordinario, Amores de ficción, Sonreír y el tema que da nombre a la producción.

El material discográfico fue nominado al Latin Grammy dentro de la categoría a Mejor Álbum Pop Vocal.