Carlos Rivera presenta su séptimo álbum y el más importante como compositor, pues este material es el resultado de una profunda reflexión personal en que ha querido compartir sus experiencias más íntimas y personales.

El álbum ya se encuentra disponible en formato físico CD + DVD con todos los videos oficiales y todas las canciones en versiones acústicas grabadas en su “Casa Huamantla”.

Del nuevo disco

En este material, el oriundo de Tlaxcala, deja clara su vocación como compositor, aunque anteriormente ya había dejado clara esta faceta con grandes éxitos como “Que Lo Nuestro Se Quede Nuestro”, “Me Muero”, “Como Pagarte”, “Te Esperaba”, “Otras Vidas” entre otros temas que lo hicieron acreedor a múltiples discos de Diamante, Platino y Oro en distintos países.

La declaración

El también actor y modelo dijo lo siguiente de su nuevo material: “Escribir canciones siempre ha sido mi medio de comunicar más efectivo. El lugar donde me sincero y me atrevo a decir todo lo que solo con palabras jamás me atrevería. Me emociona mucho que el nuevo álbum será completamente de cantautor con canciones 100% mías. Las canciones de mis más grandes amores, mis mejores desahogos y de mis grandes pasiones. Si tú me quieres conocer de verdad, me encontrarás en mis canciones…”

Lo anterior porque, aunque Carlos Rivera siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal se refiere, es por medio de sus canciones que se abre por completo.

En ellas, deja ver sus historias y emociones más íntimas, son poemas cotidianos con los que cualquier persona puede identificarse.

De su tour

Como parte de la promoción de este nuevo disco, Carlos prepara para una nueva aventura llamada “Un Tour A Todas Partes” que recorrerá más de 20 países como: México, España, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica entre muchos otros.

Entre las fechas confirmadas están: