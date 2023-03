Reconocido por sus trabajos actorales, Arap Bethke es también un ambientalista, como parte de esta faceta, actualmente se encuentra promocionando el estado de Guanajuato del cual es imagen. Pronto estará en el Tianguis Turístico de México, además de ser el protagonista de la serie turística “¿Y tú, tú qué vas hacer?".

Del proyecto para Guanajuato

Con el propósito de promocionar el estado de Guanajuato como destino turístico a nivel nacional e internacional, el actor Arap Bethke es protagonista de la serie ¿Y tú, tú qué vas a hacer?, además participará en el Tianguis Turístico México 2023, junto al Gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el Secretario de Turismo de la entidad Juan José Álvarez Brunel.

De la serie turística

¿Y tú, tú qué vas a hacer?, es una serie de promoción turística de Guanajuato, donde el actor viaja con su mochila, la cual fue preparada por la producción, y solo hasta el destino descubrirá lo que existe dentro, de esta manera el actor y ambientalista descubrirá las bellezas de Guanajuato, México.

Para esto recorrerá tanto lo conocido como lo desconocido y poco tradicional; desde la gastronomía, lo cultural, el turismo de aventura, de romance, negocios y rutas etnológicas y destilados; así como un sinnúmero de hermosos lugares, como sus 6 pueblos mágicos: Dolores Hidalgo, Comonfort, Jalpa de Cánovas, Salvatierra, Yuriria y Mineral de Pozos.

También en este recorrido estará en dos ciudades patrimonio de la humanidad: Guanajuato Capital y San Miguel de Allende. Además, de otros destinos como Celaya, San José Iturbide, Tierra Blanca, Jerécuaro, Tarandacuao, Moroleón, Uriangato, Salamanca, Irapuato, Silao, San Felipe, León, Valle de Santiago y Ocampo.



La primera temporada de la serie ¿Y tú, tú qué vas a hacer?, enseña el viaje que realizó el actor ecologista durante 28 días con su mochila, en cada episodio tendrá cosas diferentes para sortear algunas dificultades, así como para disfrutar de la belleza de cada una de estas regiones del Bajío.

¿Dónde ver la serie?

La serie ¿Y tú, tú qué vas a hacer?, protagonizada por Arap Bethke; se puede visualizar por el canal de YouTube y el micrositio de la Secretaría de Turismo de Guanajuato y TV4Guanajuato.



La serie de corte docureality, es coproducción de TV4Guanajuato y la Secretaría de Turismo de Guanajuato, también promueve los estilos de vida sostenible, con una figura reconocida por el público y los medios de comunicación respetado por su genuino compromiso con la conservación del medio ambiente.

De Arap y su parte ecológica

Durante el año pasado, Arap fue uno de los líderes que movieron las conversaciones ambientales, una de las figuras que más que hablaron sobre sustentabilidad en las redes sociales.

El actor ambientalista encabeza la lista del primer informe, de la empresa Neuronal, que revela quiénes fueron los personajes que impulsaron las conversaciones sobre medio ambiente en América Latina durante 2021.



Cabe destacar que el histrión es embajador de los Premios Latinoamérica Verde, el festival de sostenibilidad más relevante del mundo que reconoce los mejores proyectos sociales y ambientales.

Comprometido con causas ambientales, el histrión se unió a la organización ambientalista Greenpeace México como vocero de la campaña #ConsumoResponsable que busca empoderar a las y los habitantes de las grandes urbes y motivarles a un cambio radical en sus modelos de consumo para lograr ganar la batalla contra el cambio climático.

Además, fue vocero de la campaña "He for She" de ONU Mujeres México para sumar a los hombres por los derechos de las mujeres e igualdad de género.