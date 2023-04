Para seguir divirtiéndonos en casa con los seres queridos, en abril, cuarto mes del año, en el que festejamos a los niños; iniciamos con buena programación para todos los gustos y edades con Prime Video, que llega con estrenos de nuevas series, así como también las clásicas en todas sus temporadas; además variedad de películas para toda la familia, deportes, especiales y más, para que los miembros de Amazon puedan ver al instante o descarguen en sus servidores preferidos.

De la programación

Arrancamos el 7 de abril con risas en De Viaje con los Derbez Temporada 3 después de dos temporadas en las que Eugenio Derbez lideró las exóticas y caóticas aventuras de la familia, esta vez el plan es distinto todos deciden unirse a Aislinn y viajar a un destino para solo relajarse: Jamaica. Pero este plan se convertirá en un caos lleno de sorpresas. En esta nueva temporada nuestra querida familia viajará dejando que las cámaras documenten sus dinámicas día a día, así como sus momentos más divertidos e íntimos. También este día se estrena la tercera temporada de El Internado: Las Cumbres, ahora tres meses después de los terribles sucesos que acabaron con la vida de Paz, Amaia está segura de que los misterios del internado no están resueltos. Dispuesta a llegar hasta el final, implica a Zoe, una nueva alumna procedente de una residencia donde no sabían ya qué hacer con ella. El grupo pronto se ve envuelto en desapariciones y crímenes horribles entre los muros del monasterio. Una carrera a vida o muerte que se convertirá en toda una prueba de fuego para su amistad.

Siguiendo con el 7 de abril, llega la serie musical El Origen De Las Damas Rosadas, producción original de Paramount+ que se desarrolla cuatro años antes de la original Vaselina. En 1954, antes de que el rock 'n roll dominara, antes de que los T-Birds fueran los mejores de la escuela, cuatro marginados se atreven a divertirse en sus propios términos, provocando un pánico moral que cambiará a Rydell High para siempre. Otros estrenos este día son: Mientras haya esperanza historia real de fe y supervivencia sigue el angustioso viaje del pasajero Doug White (Interpretado por Dennis Quaid) que tratará de aterrizar a salvo un avión y salvar a toda su familia de un peligro insuperable, después de que su piloto muriera inesperadamente en pleno vuelo. Presente también Gangs of Lagos inquietante thriller de acción donde cada integrante de un grupo de amigos tiene que caminar su propio destino mientras crece en las bulliciosas calles del barrio de Isale Eko, Lagos, Nigeria. Esta película es la primera producción original africana de Prime.

El día 12 se verá Valentino, una antigua superestrella, enfrenta varios problemas cuando su demonio aparece como ego llamado Valentino. Gonzalo intenta conseguir un papel en una serie de televisión de un famoso productor que está a punto de celebrar su boda con Carmen, una cardióloga que le roba el corazón.

El 14 de abril llegan varios estrenos entre estos la quinta temporada de The Marvelous Mrs. Maisel, es hora de despedirse de la adorada Mrs. Maisel. Midge se encuentra cada vez más cerca del éxito que siempre soñó, solo para descubrir que, aunque tiene esa cercanía, las cosas todavía se sienten muy distantes. La épica, divertida y emocional temporada final de esta serie, llevará a través del tiempo. También este día se verá Fuerte: El ojo del francotirador este ciber-thriller de acción continúa la aventura iniciada en Fortress. Semanas después del asalto mortal a Fortress Camp, Robert (Bruce Willis) realiza un audaz rescate para salvar a Sasha, la viuda de su antiguo némesis Balzary, pero parece que Sasha puede tener sus propios planes tortuosos.

El 17 llega Montecristo adaptación moderna del Conde de Montecristo. Un justo vengador, al margen de la sociedad y de la ley, que se enfrenta a los poderosos con sus mismas armas y con la misma falta de escrúpulos. En esta adaptación, Montecristo simboliza la modernidad frente a la tradición y la decadencia, representada por sus enemigos, miembros de la tradicional élite económica, política y social española. Mientras que el día 19 llega un perturbador thriller en Un Lugar Secreto, un niño de 13 años decide encerrar a sus padres y hermana en un búnker que encuentra en su patio trasero. Solo, disfruta de su libertad y comienza a descubrir la edad adulta. La película está protagonizada por Charlie Shotwell, Michael C. Hall, Jennifer Ehle y Taissa Farmiga. Se inspira en el cuento El Pozo del escritor argentino Giacobone.

El día 21 una nueva serie con Dead Ringers versión moderna del thriller de 1998 de David Cronenberg. Protagonizada por Jeremy Irons, Dead Ringers contará con Rachel Weisz interpretando un doble papel protagónico de Elliot y Beverly Mantle, gemelas que comparten todo drogas, amantes y un deseo sin remordimientos de hacer lo que sea necesario incluyendo el desafiar los límites de la ética médica. Este día también entra Con Los Años Que Nos Quedan. Macarena se crió en una familia humilde. Carismática y de gran carácter, ella logró hacerse una vida estudiando derecho. Conoce a Diana, quien se convierte en el amor de su vida. Todo va sobre ruedas hasta que su padre, se enamora de una prostituta a la que deja embarazada, metiendo a su familia en un gran problema económico.

El 28 llega una nueva serie Citadel. Hace ocho años, Citadel cayó. La agencia de espionaje encargada de mantener la seguridad y el bienestar fue destruida por operativos de Manticore, un poderoso enemigo. Con la caída de Citadel, los recuerdos de los agentes Mason Kane y Nadia Sinh fueron borrados. Una noche, Mason es rastreado por su antiguo colega de Citadel quien necesita de su ayuda. Mason busca a su antigua compañera, Nadia, y los dos espías se embarcan en una misión para detener a Manticore.

Por último, para los amantes del deporte el día 30 de abril no se pierdan Fórmula 1 Azerbaijan Grand Prix 2023. El año pasado Checo Pérez no pudo arrebatarle el primer lugar a Max, pero ahora tiene una nueva oportunidad de ganar una carrera más en su trayectoria. No te pierdas el Azerbaiyán Grand Prix 2023 contratando FOX Sports Premium a través de Prime.