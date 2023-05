La española Natalia Jiménez, poseedora de una gran voz y fuerza interpretativa, llegará a Puebla en concierto, con su “Antología 20 años Tour”, teniendo como nueva fecha de reprogramación de concierto, el sábado 30 de septiembre a las 9 de la noche en el Auditorio Metropolitano.

Recordando

Natalia Jiménez ofrecería su concierto en Puebla el sábado 18 de marzo de este año en el Auditorio Metropolitano, pero por causas de fuerza mayor, este evento se reprogramó y la empresa encargada reafirma la nueva fecha que será el sábado 30 de septiembre a las 9 de la noche en la misma sede.

Por lo anterior, las personas que adquirieron sus boletos para el concierto del 18 de marzo de este año, podrán utilizarlos para esta nueva fecha, o también están en su derecho de solicitar la devolución del dinero donde los compraron, presentando sus boletos en buen estado.

Del Tour

La cantante Natalia Jiménez (exintegrante y vocalista de La 5ta Estación), llegará a Puebla como parte de su gira internacional “Antología 20 años Tour”, que se encuentra presentando con gran éxito por todo el continente americano y parte de Europa.

En un concierto de aproximadamente 90 minutos, Natalia Jiménez cantará sus éxitos como solista, así como algunos clásicos éxitos de su antigua agrupación La 5ta Estación, entre estos no pueden faltar: Me muero, Algo más, Niña, Creo en mí, Quédate con ella, El Destino, Perdición, La cigarra, Sueños rotos, El Sol no regresa, Ya lo sé que tú te vas, por mencionar algunos.