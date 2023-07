Uniendo voces y talentos, Manuel Carrasco y Morat presentan la nueva versión de la canción “Hasta por la Mañana”. Este tema cuenta con un video promocional de casi tres minutos y ya está disponible en todas las plataformas digitales.

De la canción y unión

Manuel Carrasco presenta una nueva versión de “Hasta por la mañana” con la banda de pop más importante del momento, Morat.

El artista de Isla Cristina ha querido enriquecer el sonido de "Hasta por la mañana" invitando al grupo de pop más popular del momento a colaborar con él, Morat y dar a los fans de ambos otra versión de esta canción.





El single, que transmite una energía difícil de describir, logra en esta nueva versión, gracias a la participación de Morat, transportar al oyente a sus vivencias, sensaciones y recuerdos más especiales, consiguiendo conectar con una melancolía divertida, animada y jovial que invita a vivir cada momento como si fuera el último.

Por ello, la colaboración entre el grupo colombiano capaz de traspasar todas las fronteras del mundo hispanohablante y el solista español con más de 20 años de trayectoria no dejará indiferente a ninguno de sus seguidores.

De esta forma, la letra de “Hasta por la Mañana” es un claro canto a la libertad, el disfrute y la ligereza, fácilmente reconocibles al entonar este himno a pleno pulmón el cual tiene también su video en las plataformas digitales.

De sus carreras

Morat es una banda colombiana, que desde sus inicios ha llamado la atención. Gracias a su éxito, arrancó recientemente en Milán su gira MORAT WORLD TOUR, con un cartel de más de 40 fechas.

En esta nueva gira con un formato innovador y un espectáculo dinámico, podremos disfrutar de los éxitos como “A dónde vamos”, “Cómo te atreves” “Besos en Guerra” o “No se va”, además de sus últimos lanzamientos como “París” o el himno que acaban de estrenar "Valen Más".

En su carrera cuentan con importantes colaboraciones recordando a Morat y Danna Paola con la pieza “Idiota”, el tema lo compuso Morat en su origen, junto con Mauricio Rengifo y Andrés Torres, es uno de esos temas con un patrón rítmico cercano al dembow.

Dicho single lo consideraron contar con una segunda voz femenina que completara y diera réplica a la historia que esconde. Otra colaboración de gran éxito es "París", con el rapero argentino Duki, que se ha convertido en la mejor canción del histórico de la banda con más de 45 millones de streams y Disco de Oro en España.

La banda colombina, que acumula más de 1,7 billones de reproducciones en lo que llevamos de 2022 y más de 6 millones de seguidores en las redes sociales.

Su fama los han colocado en el Top 100 de artistas con más tickets vendidos en el mundo según la revista Pollstar, acumulando 4 fechas sold out en el Wizink Center de Madrid, 11 sold out en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, 7 sold out en el Movistar Arena de Bogotá, entre muchos otros.

Manuel Carrasco, ha dado comienzo a su nueva gira "Corazón y Flecha". El artista de Isla Cristina (España), ha utilizado “Hasta por la mañana”, esta versión en solitario para cerrar sus conciertos tanto en Latinoamérica como en España, consiguiendo hacer de este momento y de su directo una verdadera fiesta de lo más emocionante.

“Hasta por la mañana”, en su versión original, está incluida en el último álbum de Manuel Carrasco, “Corazón y Flecha”, que salió en noviembre de 2022 y que fue número 1 en listas durante nada más y nada menos que cuatro semanas.





Además, el onubense logró que su “Corazón y flecha” fuese disco platino con más de 40 mil copias vendidas gracias al éxito que ha resultado esta melodía.