Para seguir divirtiéndonos en casa con los seres queridos, agosto, octavo mes del año, iniciamos con buena programación para todos los gustos y edades con Amazon Prime Video.

Este mes llega con estrenos de nuevas series y clásicas en todas sus temporadas, así como la variedad de películas para toda la familia, deportes, especiales y más, para que los miembros de Amazon puedan ver al instante o descarguen en sus servidores preferidos.

De la programación

Arrancamos este 2 de agosto con Transformers: Rise of the Beasts. En esta aventura, Optimus Prime y los Autobots se enfrentan a su mayor desafío. Cuando surge una amenaza capaz de destruir el planeta, deben unirse a un grupo poderoso llamado los Maximals.

También este día se verá SOS Mamis 2: Mosquita Muerta. Vuelve el grupo de madres más peculiar. Conoceremos a Daniela, una madre cuyo hijo se une a la escuela Saint Michael School. Luna, Milagros y Julia la reciben con alegría, pero Trini sospecha de ella y logra descubrir el secreto de Daniela.

Para el 4 de agosto se verá la cinta Divina Señal, que sigue la travesía de Checo y Chuma, quienes sobreviven a una explosión que acaba con su peligroso jefe, Yuca. Con el dinero, deciden ayudar a los necesitados usando sus habilidades de cobradores.

Llega también este día la nueva serie Las Flores Perdidas de Alice Hart. Basada en el libro de Holly Ringland, la serie sigue la vida de Alice Hart, quien, tras perder a sus padres en un misterioso incendio, vive con su abuela June en una granja de flores. Allí descubrirá secretos profundos sobre su familia y el pasado.

También presente Doble Discurso. El Griego es un consultor de imagen para políticos y Ricardo Prat, un carismático candidato que lo contrata cuando la periodista Camila Hewel lo confronta para exponer su pasado.

El 7 se verá la película ¿Qué culpa tiene el niño? Maru, tras quedar embarazada después de una aventura de una noche con un chico inmaduro y desempleado, está determinada a seguir la tradición y casarse con él. En medio de la incertidumbre, buscará el apoyo de sus seres queridos y enfrentará las consecuencias de su elección.

El 9 llega Amigos Hasta La Muerte. María, Nacho y Suso son amigos desde la infancia y han compartido innumerables experiencias. Pronto, dos de ellos deberán revelar el secreto de que el otro fallecerá pronto.

Al día siguiente llega para comprar en la Tienda Prime Video Spider-Man: Across the Spider-Verse Miles Morales regresa para el próximo capítulo de la saga. Después de reunirse con Gwen Stacy, Spider-Man, es catapultado a través del Multiverso. Atrapado en esta compleja red de realidades, Miles Morales se enfrenta a desafíos como nunca antes.

El 11 de agosto presente la nueva temporada de Cruel Summer. En un pequeño pueblo de Texas, una popular adolescente es secuestrada. Sin aparente relación, otra chica pasa de ser una extraña a la chica más popular de la ciudad, pero en 1995 su reputación cambia drásticamente, siendo ahora la persona más despreciada de Estados Unidos.

También este día se estrena la nueva serie LOL: Last One Laughing Colombia. Por primera vez en Colombia, la franquicia de LOL abre sus puertas a 10 de los mejores comediantes para competir y ganar el trofeo de LOL: Last One Laughing, libres de hacer comedia sin censura ni límites. Deberán hacer reír a sus oponentes sin mostrar una sola sonrisa.

El día 18 llegan dos nuevas series: Mala Fortuna y Refugio de Harlan Coben. La primera habla de Victoria y Julio, separados desde que sus padres estuvieron en un escándalo financiero hace una década, enfrentan dificultades económicas y deciden cambiar sus identidades para mejorar su futuro.

La segunda es la vida de Mickey Bolitar que da un giro inesperado tras la muerte de su padre y la rehabilitación de su madre.

El día 23 llegan nuevos episodios de la serie The Good Doctor. En la 6° temporada el Dr. Shaun Murphy y su equipo médico del Hospital St. Bonaventure enfrentan nuevos desafíos personales y profesionales. Shaun luchará con su relación con Lea y enfrenta cambios en su rol como cirujano.

Cerrando el mes, el día 25 El Extraño Caso del Fantasma Claustrofóbico. Los hermanos Nikolaj y Emil descubren el fantasma de un niño en su nuevo hogar. Junto a su amiga Ximena, intentarán ayudarlo a resolver su asunto pendiente: entregar una carta de amor a una chica que dejó de ver hace más de 30 años.

Mientras que el 28 llega Me gusta, pero me asusta. Brayan Rodríguez, descendiente de una influyente familia de Sinaloa, es enviado para expandir el negocio secreto de su familia. Todo cambia cuando conoce a Claudia, una joven con ideales opuestos a los suyos. Una historia llena de pasión y peligro que cambiarán sus vidas.