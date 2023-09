Gracias al éxito obtenido en sus anteriores dos temporadas, se alista la tercera temporada de Upload, la cual se podrá disfrutar a partir del viernes 20 de octubre a través de Prime Video.

Para todos los fans de esta serie, antes del estreno, se podrá ver nuevamente la misma o bien poner al corriente con las primeras dos temporadas de Upload en Prime Video.

De la nueva temporada

La tercera temporada de la comedia de ciencia ficción, muy querida por los fans, Upload regresa para otra temporada de predicciones futuras inteligentes y comedia absurda con la que se identificaran muchos.

A partir del viernes 20 de octubre se estrena en exclusiva por Prime Video. Para esto saldrán primero dos episodios cada viernes, hasta el final de temporada el 10 de noviembre. La temporada tres, consta de ocho episodios.





Upload es una serie de comedia de ciencia ficción del escritor ganador del Emmy, Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation, King of the Hill), situada en un futuro tecnológicamente avanzado en donde los teléfonos holográficos, los vehículos que se conducen solos, la asistencia de IA y las impresoras de comida en 3D son la norma.

Ahora morir no importa, en lugar de eso, se recibe un “upload” a una vida virtual después de la muerte, para disfrutar de todo el confort de un hotel de clase mundial. Claro, siempre y cuando lo puedas pagar.





En la tercera temporada de Upload, Nora y el recién descargado Nathan mientras navegan en su relación, se apresuran a detener la misteriosa conspiración que amenaza con destruir millones de vidas.

¿Podrán cerrar Freeyond, y finalmente tener una vida real juntos? ¿O es solamente cuestión de tiempo hasta que la cabeza de Nathan explote?

Mientras tanto, en Lakeview, una copia de respaldo de Nathan ha sido activada e Ingrid no está dispuesta a que esta segunda oportunidad en el amor se le escape.

De regreso en el mundo real, Aleesha sube de rango en Horizen al administrar la educación con IA, se encuentra en una nueva relación romántica.

Por su parte Luke, ahora solo en Lakeview, es obligado a reunir fondos para pagar por su estancia en el paraíso, lo que lo lleva a trabajar en La Zona Gris.

Los creativos y talentos

La serie fue creada por Gread Daniels, quien es showrunner y también productor ejecutivo junto con Howard Klein y Jeff Blitz.

La serie es protagonizada por Robbie Amell como Nathan, Andy Allo es Nora, Kevin Bigley en su papel de Luke, Allegra Edwards como Ingrid, Zainab Johnson es Aleesha y Owen Daniels como el Chico I.A.