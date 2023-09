Después de reprogramar el concierto de la española Natalia Jiménez, ya está todo listo para que la cantante se presente en Puebla con su “Antología 20 años Tour”. La fecha mañana sábado 30 de septiembre a las 9 de la noche en el Auditorio Metropolitano.

Recordando

Natalia Jiménez ofrecería su concierto en Puebla el sábado 18 de marzo, pero por causas de fuerza mayor, este evento se reprogramó y la nueva fecha fue este sábado 30 de septiembre.

Del show

En un concierto de aproximadamente 90 minutos, Natalia Jiménez cantará sus éxitos como solista, así como algunos clásicos éxitos de su antigua agrupación La 5ta Estación, entre estos no pueden faltar: Me muero, Algo más, Niña, Creo en mí, Quédate con ella, El Destino, Perdición, La cigarra, Sueños rotos, El Sol no regresa, Ya lo sé que tú te vas, por mencionar algunos.

En el escenario, la artista estará acompañada de sus músicos, coristas y otros elementos importantes de esta producción, donde deleitará al público de manera única de interpretar con sus flamantes vestuarios y accesorios.

De la cantante

Nacida el 29 de diciembre de 1981, en Madrid, España, Natalia Altea Jiménez Sarmento, fue vocalista del grupo “La 5ta Estación”, firmando contrato durante el 2001 con Sony Music y grabando tres producciones con la agrupación: “Flores de alquiler”, “El mundo se equivoca” y “Sin frenos”.

Después de vivir en México durante más de ocho años, Natalia Jiménez comenzó una nueva etapa y se mudó a Estados Unidos, para dedicar tiempo a uno de sus proyectos más ambiciosos y significativos, su álbum con el que debutó como solista, lanzado el 21 de junio de 2011.

Su segundo álbum como solista, “Creo en mí”, fue editado el 17 de marzo de 2015, recibió varias nominaciones y obtuvo premios en distintos países del mundo. Se destaca también de su carrera importante colaboraciones musicales con otros artistas.