Para seguir divirtiéndonos en casa con los seres queridos, en octubre, décimo mes del año, iniciamos con buena programación para todos los gustos y edades con Amazon Prime Video, que llega con estrenos de nuevas series, así como también las clásicas en todas sus temporadas.

En este mes, habrá variedad de películas para toda la familia, deportes, especiales y más, para que los miembros de Amazon puedan ver al instante o descarguen en sus servidores preferidos.

De la programación

Arrancamos este 6 de octubre con Dulces y Sangrientos 16. Cuando el infame "Asesino de los Dulces Dieciséis" regresa 35 años después de su primera masacre para cobrarse otra víctima, Jamie (de 17 años) viaja por accidente en el tiempo hasta 1987, decidida a detener al asesino antes que empiece.

También este día se verá Rey de Asesinos. Forma parte de un grupo de sicarios internacionales contratados para acabar con el asesino más peligroso del mundo, solo para descubrir que son ellos los que están siendo cazados.

El día 9 llega una nueva serie, Rigo. Esta novela cuenta la historia de un ciclista predestinado a marcar una época y nacido para ser ídolo. Aunque su carrera hoy en día es sinónimo de éxito y persistencia, el camino para llegar hasta ahí nunca fue mostrado como en esta serie. Inspirada en el libro 'RIGO' de Andrés López.

El 11 entra Awareness. Ian vive con su padre al margen de la sociedad. Sobreviven a base de pequeños timos gracias a la habilidad de Ian para proyectar ilusiones visuales en la mente de los demás.

Tras perder el control sobre sus poderes en público, dos bandos enfrentados empiezan a perseguirlo.

Este día también entra la nueva temporada de Harina: Perico, rezos y muerte. El Teniente continúa con una vida de excesos, mientras que Ramírez sigue cada vez más dedicada y enfocada en su carrera.

La vida de estos dos policías dará un giro al investigar el misterio de una nueva droga que revelará una conexión con el oscuro pasado de Ramírez.

El día 13 se verá The Burial. Inspirada en eventos reales, cuenta la historia de un abogado que ayuda a salvar una funeraria, el negocio de una familia entera, de un gigante corporativo. En el proceso, el abogado expondrá una serie de problemas, complejos de raza, poder e injusticia.

Este día también se verá la película Winnie The Pooh Miel y Sangre. La trama sigue a Pooh y Piglet, quienes se han vuelto salvajes y sedientos de sangre, mientras aterrorizan a un grupo de jóvenes universitarias y a Christopher Robin cuando regresa al Bosque de los Cien Acres muchos años después de haberse ido a la universidad.

Para el día 20 veremos The Other Zoey. Zoey Miller es una nerd informática súper inteligente que no está interesada en el amor, cuando su vida da un giro por completo.

Zack, la estrella del fútbol de la escuela, sufre amnesia y confunde a Zoey con su novia. También Sayen: La Ruta Seca.

Sayen, ahora una de las criminales más buscadas del país, llega al Desierto de Atacama siguiendo una pista en su misión en contra de Actaeon, la organización multinacional responsable por la trágica pérdida de su familia y la destrucción de ecosistemas a lo largo de Chile.

El 22 entra la película Spider-Man: Sin Camino a Casa. Con la identidad de Spider-Man ahora revelada, Peter recurre al Doctor Strange en busca de ayuda. Algo sale mal y el multiverso se convierte en la mayor amenaza. Ahora Peter debe descubrir qué significa realmente ser Spider-Man.

Otra cinta más es Escape bajo fuego que llega el 25, la trama centrada en un agente de la CIA y su traductor huyen de las fuerzas especiales en Afganistán tras filtrar una misión encubierta.

Cerrando el mes tenemos el 27 los estrenos de Hasta La Madre Con Día De Los Muertos. Después de casi perderlo todo, la familia San Román está experimentando una nueva vida.

Manuel sigue con su negocio de cerveza artesanal mientras Francisco está deprimido por la muerte de su hermano Jorge y las malas noticias que llegan tras su fallecimiento.

También la nueva temporada de Iosi, El Espía Arrepentido. Esta temporada aborda el atentado terrorista más sanguinario en la historia de Argentina.

Iosi, todavía prófugo, decide hablar públicamente con la ayuda de una famosa periodista, cuando los servicios de inteligencia israelí le piden investigar el mayor secreto militar argentino.

Y por último también este día Masacre Americana. Después de que un gobernador emite una orden para arrestar a los hijos de inmigrantes indocumentados, a los jóvenes se les da la oportunidad de que se les retiren los cargos si se ofrecen como voluntarios para cuidar ancianos.