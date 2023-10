El popular actor y cantante juvenil Emilio Osorio quien se dio a conocer aún más después de pertenecer al reality “La Casa de los Famosos México”, está de gira por la República Mexicana y otros países con su “Tour Halcón”. En Puebla estará este viernes 6 de octubre a las 7 de la noche en Lokera.

Los boletos para este espectáculo se pueden adquirir en el sistema electrónico Red Access con las siguientes localidades y costos: Zona General A $880 y Zona General B $550 pesos respectivamente.

De su concierto

Emilio Osorio el también llamado “Halcón” en su concierto en vivo que se llevará a cabo en Lokera Urban Club, cantará lo mejor de su repertorio donde destacan canciones que ha convertido en éxito, así como algunas colaboraciones.

Entre los temas que sonarán esta noche están: Es por ti, Solo un beso, (tema de la telenovela El amor invencible), Labios de miel, Juegos de amor, Bronceados de mar, Si me dices que me quieres, Coro de amor, (con Karol Sevilla) Un beso, Danzón, Es una locura (con Mané de la Parra), Hoy me tengo que ir, Cupido, Sea lo que será, 1+ entre otras canciones.

De su carrera

Emilio Osorio es cantante y actor mexicano nacido el 25 de noviembre del 2002, hijo del productor mexicano Juan Osorio y la actriz y vedette cubana Niurka Marcos.

Emilio debutó en 2013 en la telenovela “Porque el amor manda”, al año siguiente participó en “Mi corazón es tuyo”, donde interpretó a Sebastián Lascurain.

En 2015 actuó en “Como dice el dicho”, al año siguiente en “Sueño de amor” en el 2017 se integró al elenco de “Mi marido tiene familia” dando vida al personaje de “Aristóteles Córcega” un joven con problemas de autoestima que es homosexual, este personaje le valió muy buenas críticas. En el 2022 dio vida a Alejandro Fernández de joven en la serie “El último rey”.

De la gira

Emilio Osorio con su gira ‘El Halcón Tour 2023’, tendrá varias presentaciones en la república mexicana y fuera de esta entre las plazas que está visitando encontramos: