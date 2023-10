Recientemente el documental Petro, dedicado al histórico triunfo de la izquierda en Colombia, tuvo su premier oficial e internacional, en la edición número 21 del Festival Internacional de Cine en Morelia.

El documental cabe decir, viene de buenas críticas y enfatiza mucho los momentos políticos de Colombia, al tener un triunfo histórico de la izquierda, por lo que se espera tenga buenas plataformas de exhibición.

Del documental

Petro, retrata la campaña política de Gustavo Petro por la presidencia de Colombia. El trabajo presenta como en medio de una agitación histórica en Colombia, el senador Gustavo Petro, exlíder guerrillero del M-19, es uno de los primeros candidatos a la presidencia en 2022.

Este documental comienza en septiembre de 2021 en el evento de lanzamiento de la campaña de Petro. Con un acceso sin precedentes al político más carismático y polarizador de Colombia, la película sigue los altibajos del movimiento progresista colombiano y la histórica campaña de Petro para la presidencia hasta el día de las elecciones.

De los creativos

El documental está dirigido y producido por Sean Mattison, es una producción de Guagua Productions, Long Count Films, Mil y Una Historias y Crypto Castle Productions.

El productor general es Trevor Martin, la cinematografía de Tom Laffay y Sean Mattison, la edición de Gustavo Vasco, David Rojas Sánchez, la música original es de Michael Beharie y Edson Velandia.

Del director

Sean Mattison es un director, productor y director de fotografía ganador del premio Emmy que actualmente reside entre Brooklyn, Nueva York y Bogotá, Colombia. Su trabajo como director ha aparecido en el New York Times, The Atlantic y The Fader.

En 2018 codirigió el documental ganador del premio Webby "Mr Wash", la historia del artista autodidacta encarcelado injustamente Fulton Leroy Washington. Su trabajo como director más reciente, el documental de opinión del NYT "Atención! Murderer Next Door", recibió un premio Emmy de noticias y documentales 2021 por “Mejor reportaje en español".

Como director de fotografía ha trabajado en más de una docena de largometrajes documentales, la mayoría Recientemente incluyó "Sophia" (Tribeca 2022) y "Descendant" (Netflix), además de filmar y producir la serie de AppleTV+ del año pasado "The Line", centrada en la responsabilidad en el ejército de EE. UU. En 2016, coprodujo la serie de Netflix. Documental sobre crímenes reales Sour Grapes.

Del productor

Trevor Martin es un productor y director de documentales, televisión y contenido comercial ganador del premio Emmy con sede en Nueva York. Su primer largometraje documental Ballplayer: Pelotero (2011) apareció como “Elección de la crítica” en el New York Times, el Washington Post y la New York Magazine antes de ser estrenado en cines por Strand Releasing y finalmente transmitido por HBO, Fusion y Netflix.

Su siguiente largometraje Schooled: The Price of College Sports (2013) fue transmitido por EPIX. Martin también ayudó a producir 12 O'Clock Boys (2014) de Lotfy Nathan, que luego se estrenó en Showtime y en cines por Oscilloscope Laboratories.

Con Sean Mattison ha producido Retro Report Presents: Victor Jara (2018) para el NYTimes, el cortometraje ganador del premio Webby 2019 Mr Wash y, más recientemente, ganó un premio Emmy 2021 por Atención! Murderer Next Door, también con el NYTimes.