Para los amantes del terror, se inicia el año con la multipremiada película de horror puro “Cuando acecha la maldad”. Del director Demián Rugna y la distribución de Cinépolis, la cinta llegará a salas mexicanas a partir del jueves 11 de enero.

A tan sólo un par de meses de su estreno mundial en el 48° Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) en la sección Locura de Medianoche (Midnight Madness), la película Cuando acecha la maldad se prepara para un aterrador estreno en salas mexicanas.

Este es el quinto largometraje del aclamado director Demián Rugna, producida por Machaco Films y Aramos Cine, que presenta una mezcla de misterio y horrores demoníacos que será estrenada el día 11 de enero a nivel nacional por Cinépolis Distribución.

De la trama y actores

Bajo el lema “Rezar no servirá de nada”; en un pueblo en Argentina, dos hermanos son testigos de un evento paranormal de posesión demoníaca. Sus intentos por salvar a conocidos y familia serán el detonante de un cataclismo sobrenatural que cambiará al mundo como lo conocemos.

Y es que los vecinos de un pequeño pueblo rural en Argentina descubren que un demonio está a punto de nacer entre ellos. Ellos intentarán escapar desesperadamente con sus seres queridos, pero no importa a donde corran, el mal los perseguirá a donde vayan y no se detendrá hasta acabar con la humanidad.

Pon atención a las reglas y no las olvides, no reces, ya que no servirá de nada y no te detengas, pues el mal te seguirá a donde vayas.

La cinta cuenta con las actuaciones de Ezequiel Rodríguez (Juego de brujas, 2023), Demian Salomón (El cadáver insepulto, 2020), Silvina Sabater (Alanis, 2017) y Emilio Vodanovich (La misma sangre, 2019).

De los premios y festivales

Ganadora del premio a Mejor Película en el Festival Mórbido 2023, la cinta se corona como la primera película latinoamericana de género en ser reconocida a nivel internacional.

Lo anterior hace que When Evil Lurks, su título en inglés, ha tenido una notable ruta en festivales, al obtener la nominación a Mejor Película en el 18° Fantastic Fest, uno de los festivales de cine de género más importantes de Estados Unidos; participó también en el 11vo Beyond Fest con una proyección especial y recientemente ganó el premio a Mejor Película en la 56 edición del Festival de Cine Fantástico de Sitges, siendo la primera vez que una película latinoamericana se corona con dicho reconocimiento en el festival español.