Todo listo para que, a finales de este mes, arranquen las grabaciones de la cinta Follow: Todo es una transacción, un thriller erótico protagonizado por Diego Boneta y Martha Higareda para Amazon Studios en colaboración con Range Media Partners, Piano y Three Amigos.

De la película y producción

Follow, es un nuevo thriller de Amazon Studios, protagonizado por Diego Boneta y Martha Higareda, que promete encender la pantalla.

El aclamado realizador Gonzalo Tobal dirigirá la película, respaldado por un equipo incomparable de productores entre estos Fred Berger (La La Land) y Brian Kavanaugh-Jones (The Bikeriders) de Range Media Partners, Julio Chavezmontes (Triangle of Sadness, Annette) y Gabriela Maire (Las Niñas Bien, Te Llevo Conmigo) de Piano.

Cabe decir que Diego Boneta también producirá, mientras Martha Higareda, Josh Glick y Natalia Boneta serán productores ejecutivos. Follow se lanzará exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios.

De la historia y sus actores

Este thriller, reta los límites de la seducción y la intriga, ofrece una atrevida y emocionante experiencia cinematográfica que cautivará al público a nivel mundial.

El brillante guion de Hipatia Argüero Mendoza (Cindy la Regia: La Serie) sirve como un patio de juegos no solo para Diego Boneta y Martha Higareda, sino también para el increíble y talentoso equipo de actores que se unen a este proyecto: Ofelia Medina, Alejandro Speitzer, Alberto Guerra, Stephanie Sigman y Regina Nava; quienes dan vida a una historia de deseo, amor y misterio, que mantendrá al público al filo de sus asientos.



Follow es una carta de amor a la era dorada de los thrillers eróticos en la década de los 90, rejuvenecida con las estrellas más seductoras de nuestra generación, incluyendo a Boneta, Higareda, Speitzer, Guerra, y Sigman, sin olvidar al ícono cinematográfico que representa Ofelia Medina.

De las casas productoras

PIANO fue establecida en el 2011 por Julio Chavezmontes y Sebastián Hofmann para producir películas innovadoras de autor.

Desde entonces ha producido y coproducido más de veinte películas de aclamados directores como Apichatpong Weerasehtakul, Leos Carax, Abel Ferrara, Mia Hansen-Løve, Ruben Ostlünd y Lucrecia Martel, así como nuevos talentos emergentes como Yann González, Emiliano Rocha Minter, Paz Encina, Mara Polgovsky y Sebastián Hofmann.



Sus películas han sido seleccionadas para los más prestigiosos festivales de cine en el mundo, incluyendo a Cannes, Sundance, Berlín, Venecia y Toronto, recibiendo múltiples premios incluyendo la Palme d’or por Triangle of Sadness en el 2022.

Fue nominada como Mejor Película, Mejor Guion y Mejor Director en los Premios de la Academia en el 2023.

Otros premios: Mejor Director (Annette) y el Premio del Jurado (Memoria) en el Festival de Cine de Cannes; Premio al Mejor Guion (Time Share) en el Festival de Cine de Sundance; el Premio Tiger (Eami) en el Festival de Cine de Rotterdam y el Premio al Mejor Documental en el Festival de Cine de Morelia (Malintzin 17).



Range Media Partners guía a las mentes más creativamente ambiciosas, para construir capital cultural, amplificando sus diversas voces y liberando su valor global completo en todos los negocios.

A través de representación del talento, producción, contar historias, experiencias en vivo, datos, estrategias Web3/IA, e incubación de empresas, abarcan cine, televisión, música, deportes, literatura, digital, videojuegos, activismo, negocios y marcas.

THREE AMIGOS, de Diego y Natalia Boneta, actualmente bajo un acuerdo completo con Amazon Studios tienen una gran lista de proyectos para cine y televisión.

Recientemente produjeron la exitosa comedia romántica At Midnight y el podcast de Qcode, Cupid.

Como actor, Diego Boneta recientemente protagonizó Killing Castro al lado de Al Pacino, Father of the Bride y estelarizó y produjo la película de Michel Franco que triunfó en Venecia, Nuevo Orden, sin olvidar su éxito en la serie Luis Miguel: The Series.