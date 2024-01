Llega el cantautor chiapaneco Raúl Ornelas, para ofrecer su nuevo concierto “Que se enteré todo el mundo”, título también de su nuevo disco.

La cita el jueves 8 de febrero a las 20:30 horas en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario de la BUAP.

Del concierto

Raúl Ornelas está de regreso en los escenarios, para ofrecer un gran concierto en una noche llena de éxitos y emociones que permitirán a los asistentes vivir una experiencia inolvidable.

Con más de 30 años de carrera, el cantautor estará acompañado de su fiel guitarra, coristas y de sus músicos, donde se escucharán en tan grata velada canciones como que han dejado huella en su carrera.

Lo anterior y como parte del repertorio escucharemos algunos temas como: Hasta la camisa, Las cartas sobre la mesa, Con tu partida, El riesgo, El manual de lo prohibido, Quien te dio permiso, Qué bendición, Por qué será, Aferrado, Inocente Palomita.

Otros temas que no pueden faltar en su concierto son: Me quedé, Manías, ¿Qué voy a hacer con mi amor?, Otra vez, No era necesario, Tan cerquita, Esta vida, Mi funeral, Amor Mío, Corazón de Bolero y lo más reciente de su nuevo disco nombre también de su concierto y gira.

De su carrera

Raúl Ornelas, además de tener una carrera como cantante, su éxito mayor se da como compositor, pues el oriundo de Chiapas, tiene entre los artistas que le graban continuamente a: Thalía, Alejandro Fernández, Víctor García, Angélica Vale, Reyli, Pandora, Bronco, Pedro Fernández, Ragazzi, Litzy, Grupo Pesado, Rocío Dúrcal, Ana Cirré.

También les ha compuesto temas a Eugenia León, Río Roma, Los Tigres del Norte, Ha Ash, Aleks Syntek, Margarita, El Trono de México, Bobby Pulido, Cristian Castro; esto por mencionar algunos artistas de su amplia cartera.

Como cantante ha grabado más de 10 discos, nueve como solista, uno en formato DVD que se grabó en vivo desde el Teatro Metropolitan en el 2015.

Dos de sus discos los realizó cuando formo parte de la agrupación "Tres de copas", al lado de Jaime Flores y Luis Carlos Monroy, "Dos Necios De Verdad" con Edgar Oseransky "Un par de granujas" con Lazcano Malo.

En sus 30 años de carrera, el hombre de la gran voz, ha pisado importantes escenarios de la república y otros países, siendo Puebla una de las ciudades consentidas que visita año tras año en el mes de febrero para festejar el Día del Amor y la Amistad.