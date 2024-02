Para seguir divirtiéndonos en casa con los seres queridos, en febrero, segundo mes del año, con amor y la amistad, iniciamos con buena programación para todos los gustos y edades con Prime Video.

Este mes llega con estrenos de nuevas series, así como también las clásicas en todas sus temporadas, así como la variedad de películas para toda la familia, deportes, especiales y más, para que los miembros de Amazon Prime puedan ver al instante o descarguen en sus servidores preferidos.

De la programación

Arrancamos el 2 de febrero con la nueva serie Sr. & Sra. Smith. Dos desconocidos consiguen trabajo para una misteriosa agencia de espías que les ofrece una vida glamurosa en Manhattan. Ahora serán un matrimonio que enfrentará una misión de alto riesgo cada semana.

El 6 la animación presente con la cinta ¡Patos! de Illumination. Los creadores de Minions, Mi Villano Favorito y La vida secreta de tus mascotas, invitan a volar hacia la emoción de lo desconocido con unas divertidas y emplumadas vacaciones familiares como ninguna otra en la nueva y original comedia llena de acción.

El 8 de febrero llega la nueva temporada de Halo. Master Chief lidera su equipo contra la amenaza alienígena conocida como Covenant.

A raíz de un suceso impactante, él no puede evitar pensar que la guerra está a punto de cambiar y lo arriesga todo para demostrar que el Covenant es una gran amenaza para la humanidad.

El día 9 se verá el Ascenso. Ana es una ambiciosa pasante que sueña con una carrera en arte. Cuando la ascienden a primera clase en un viaje de trabajo, conoce a Will, quien confunde a Ana con su jefa, una mentira piadosa que desencadena una glamorosa serie de acontecimientos, romances y oportunidades.

El 11 se disfrutará de la cinta Misión Imposible: Sentencia Mortal – Parte Uno. Ethan Hunt (Tom Cruise) y su equipo de la IMF se embarcan en su misión más peligrosa: rastrear una nueva arma terrorífica que amenaza a toda la humanidad, antes de que caiga en manos de un misterioso y poderoso enemigo. Este día también presente La Casa de Los Famosos Colombia.

El 14 de febrero El Juego de las Llaves. Nueva temporada, a solo unos meses de la boda de Bárbara y Leo, el grupo continúa afrontando las consecuencias del pasado. En esta nueva temporada conoceremos a nuevos miembros que darán un giro a las vidas de los que se quedan.

El 16 llega el documenta This Is Me… Now: A Love Story. Jennifer Lopez, la artista ha creado una odisea cinematográfica narrativa, impregnada de historias mitológicas y sanación personal. Esta producción se estrenará al mismo tiempo que su primer álbum de estudio después de una década.

La comedia presente el 21 con la cinta Señora Influencer, cinta mexicana la protagoniza el personaje de Fátima, una señora que se convierte en una de las influencers más famosas del momento.

Cami y Sofi, jóvenes influencers, intentan aprovecharse de la repentina popularidad de Fátima haciéndose pasar por sus amigas.

También este día se verá Blackberry. Esta película canadiense de drama y comedia narra la historia del meteórico ascenso y la catastrófica desaparición del primer teléfono inteligente del mundo: Blackberry. La película inicia en 1996 con la fundación de la primera empresa hasta su caída en 2012.

El 23 no se pierdan la película Sin Aire. Dos hermanas bucean en un lugar hermoso y remoto pero una es golpeada por una roca, dejándola atrapada 28 metros más abajo.

Con niveles de oxígeno peligrosamente bajos y temperaturas frías, su hermana tendrá que luchar por su vida.

También este día The Second Best Hospital in the Galaxy. En esta nueva serie animada conocemos a las doctoras Sleech y Klak, quienes se verán en la obligación de tratar una epidemia que amenaza la galaxia. Con ingenio y compasión, las doctoras alienígenas se las ingeniarán para curar esta misteriosa enfermedad.

Cerrando el mes el 27 llega American Fiction. La película sigue a un novelista frustrado que, por despecho, escribe en broma un libro "negro" muy estereotipado que irónicamente termina publicándose.

Ganadora al Premio del Público en el Festival de Cine de Toronto y nominada como Mejor Película en los Premios de la Academia.

Y el 29 de febrero la nueva serie Reina Roja. Antonia es la persona más inteligente de la Tierra. Su inteligencia le permite convertirse en "Reina Roja" de un proyecto policial secreto.

Cuando el hijo de un magnate es asesinado y la hija del hombre más rico de España es secuestrada, la "Reina Roja" se pone en marcha.