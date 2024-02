Llega la tan esperada tercera temporada de “El juego de las Llaves”, mismo juego, nuevas llaves. La serie se podrá ver en Prime Video el 14 de febrero en México y en más de 240 países y territorios en exclusiva por Prime Video, mientras que en Estados Unidos y Puerto Rico estará disponible únicamente a través de ViX.

De lo nuevo

A solo unos meses de la boda de Bárbara y Leo, el grupo continúa afrontando las consecuencias de las decisiones tomadas en el pasado. Unos cuantos se alejaron, pero en esta nueva temporada conoceremos a nuevos miembros que darán un giro a las vidas de los que se quedan. La interrogante en la historia es ¿el juego seguirá?





Las nuevas llaves

Para esta tercera entrega, se integran "Olivia" - Gaby Espino, "Samuel" - Alejandro de la Madrid, "Daniela" - Cassandra Sánchez-Navarro y "Rodrigo" - Mauricio Garza.

Aunado a estos nuevos integrantes se suman las llaves experimentadas entre estas: "Óscar" - Humberto Bustos, "Bárbara" - Fabiola Campomanes, "Leo" - Hugo Catalán, "Valentín" - Horacio Pancheri, "Carmen" - Helena Haro, "Rubén" - Antonio Fortier.

De la producción

Esta temporada de El Juego de las Llaves fue escrita por Jessica Silvetti y Gustavo Hernández de Anda y dirigida por Emiliano Arenales Osorio y Javier Colinas. Eckehardt von Damm, Javier Colinas y Roberto Fiesco son productores ejecutivos.



La tercera temporada de este dramedy se suma al catálogo de la membresía Amazon Prime y estará disponible a partir del 14 de febrero. Los miembros Amazon Prime en México tienen acceso a envíos gratis y rápidos, y entretenimiento, todo en una misma membresía.

¿Qué ver en Prime Video?

