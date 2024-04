Para seguir divirtiéndonos en casa con los seres queridos, en abril, cuarto mes del año; iniciamos con buena programación para todos los gustos y edades con Prime Video, que llega con estrenos de nuevas series, así como también las clásicas en todas sus temporadas; además variedad de películas para toda la familia, deportes, especiales y más, para que los miembros de Amazon puedan ver al instante o descarguen en sus servidores preferidos.

De la programación

Arrancamos el 3 de abril con The Walking Dead: Dead City. Maggie y Negan viajan a un Manhattan postapocalíptico aislado del continente hace mucho tiempo. Al día siguiente llega Música, basada en la vida del escritor y director Rudy Mancuso, sigue a un joven virtuoso que es atormentado por la música y se enfrenta a un futuro incierto, mientras navega entre las presiones del amor, la familia y su cultura brasileña en Nueva Jersey.

El día 5 How to Date Billy Walsh. Amelia y Archie son mejores amigos desde niños, pero Archie siempre ha mantenido su amor por Amelia en secreto, cuando tiene el valor de declarar sus sentimientos, Amelia se enamora del nuevo estudiante, Billy Walsh.

Una serie de ciencia ficción muy esperada se verá el 11 de abril, Fallout Temporada 1. Doscientos años después del apocalipsis, Lucy y los habitantes de lujosos refugios nucleares son obligados a regresar al infernal paisaje irradiado que sus ancestros dejaron atrás y descubren el universo complejo, alegremente extraño y altamente violento, que les espera.

El 12 de abril llega una película intensa, Sobrevivientes Después del Terremoto. La ciudad de Seúl ha sido devastada por un desastre natural. Los únicos sobrevivientes del edificio Hwang Gung, que están bajo el liderazgo de Yeong-tak se reúnen para tratar de salir adelante en medio de la catástrofe.

El 17 de abril no se pierdan la cinta Jurassic World: Dominion. Cuatro años después de la destrucción de la Isla Nublar, los dinosaurios ahora cazan muy cerca de los humanos en el mundo. Este nuevo equilibrio remodelará el futuro y determinará si los seres humanos seguirán siendo los principales depredadores del planeta. El 19 The Walking Dead: The Ones Who Live. Cambiados por un mundo que se modifica constantemente Rick y Michonne viven una historia de amor y se encontrarán en una guerra contra los vivos para descubrir que ellos también son caminantes.

El día 25 llega la segunda temporada de Them. Dawn Reeve, detective de homicidios de la Policía de Los Ángeles, investiga un asesinato que ha perturbado a los detectives más duros. Dawn está decidida a detener al asesino, pero al acercarse a la verdad, algo ominoso y malévolo se apodera de ella y su familia. Al día siguiente se estrena Sayen: La Cazadora. Sayen se une a un grupo de resistencia clandestino con un plan que incluye a Valerie, quien proporcionará la información que necesitan a cambio de su libertad. La operación de rescate llevará a Sayen a sus límites físicos, mentales y emocionales.

Cerrando el mes, el día 30 no se pierdan la película Secretos de un Escándalo. Veinte años después de que su notorio romance se apoderara de la nación, una pareja casada se enfrenta a la presión cuando una actriz llega a hacer una investigación para una película sobre su pasado.

En tienda Prime Video para comprar o rentar están disponibles

Madame Web . Cuenta la excepcional historia del origen de una de las heroínas más enigmáticas de Marvel. Un thriller de suspense protagonizado por Dakota Johnson en el papel de Cassandra Webb, una paramédica en Manhattan que podría tener habilidades clarividentes.

Bob Marley: La Leyenda. Inspirada en la vida música de un icono que conmovió a generaciones con su mensaje de amor, paz y unidad. Esta impactante e inspiradora película, es la historia de superación de Bob Marley y el legado de una música revolucionaria que cambió el mundo.