Dobles de acción, acción y comedia en 127 minutos. Luo (Jackie Chan) fue en su día el mejor y más cotizado especialista de la industria cinematográfica. Ahora apenas puede llegar a fin de mes económicamente y tiene que improvisar mucho para mantenerse junto a su fiel caballo Liebre Roja. Cuando un cobrador de deudas Dami Ge (Andy On) amenaza con llevarse a su querido animal, la situación se vuelve grave. Luo pide ayuda a su hija, Bao (Haocin Liu), que está distanciada de él. Dirige Larry Yang.

El secuestro del Papa, drama de 136 minutos. La coproducción Italia-Francia-Alemania lleva a Bolonia año 1858. En el barrio judío de Bolonia en Italia, los soldados del Papa irrumpen en la casa de los Mortara para secuestrar a su hijo de siete años, Edgardo, debido a que la niñera de la familia de 9 hijos lo bautizó en secreto; así, de acuerdo con la ley papal, el pequeño debe recibir una educación católica o ser considerado un apóstata y recibir el castigo de la inquisición. Basada en hechos reales, la cinta es dirigida por Marco Bellocchio, actúan Paolo Pierobon, Barbara Ronchi, Fausto Russo Alesi, Enea Sala, Leonardo Maltese.

Guerra Civil, acción en 109 minutos. La cinta con clasificación “C”, habla de tres intrépidos periodistas Lee (Kirsten Dunst), Joel (Wagner Moura) y Jessie (Cailee Spaeny), quienes se adentrarán en un arriesgado viaje a través de un país devastado por una nueva y explosiva guerra civil. ​Enfrentándose a peligros inimaginables, recorrerán miles de kilómetros en búsqueda de su objetivo: documentar la toma de posesión del gobierno. Dirige Alex Garland.

Jack in The Box 3: El Ascenso, terror en 92 minutos. Llega la tercera y última entrega de la increíblemente exitosa franquicia Jack in the Box. La caja maldita se ha abierto en una exclusiva escuela para niñas y seis valientes estudiantes pronto entran en una lucha hasta el final contra el Demonio. La lección que tomen será una prueba de supervivencia. Dirige Lawrence Fowler.

Back To Black, drama musical en 122 minutos. Una celebración de la estrella británica más emblemática y añorada del siglo XXI, narra la historia de Amy Winehouse. Un retrato vibrante de las calles de Camden que ella llamaba hogar y captura de las luchas de la fama mundial; rinde homenaje al arte, el ingenio de Amy, además de intentar comprender sus demonios. Actúan Eddie Marsan, Lesley Manville, Jack O'Connell, Marisa Abela, dirige Sam Taylor-Johnson.

Recuerdos mortales, suspenso y crimen 112 minutos. Un ex detective de homicidios con amnesia se ve obligado a resolver un brutal asesinato que no puede recordar. A medida que las pruebas descubren secretos ligados a su pasado, es llevado hacia una verdad escalofriante. Actúan Russell Crowe, Karen Gillan, Marton Csokas, Tommy Flanagan, dirige Adam Cooper.

Arthur: Una amistad sin límites, aventura familiar en 107 minutos. La trama lleva a Mikael Lindnord (Mark Wahlberg) un deportista de resistencia sueco que se ganó los corazones de millones de personas cuando él y su equipo adoptaron a Arthur, un perro callejero mal herido de gran corazón que los acompañó durante una épica carrera de resistencia en la selva ecuatoriana. También actúan Michael Landes, Simu Liu, Nathalie Emmanuel dirige la cinta basada en una historia real que conmovió a muchas personas Simon Cellan Jones.

Godzilla y Kong: El nuevo imperio, ciencia ficción, acción y aventura en 115 minutos. El poderos Kong y al temible Godzilla contra una amenaza desconocida oculta dentro de nuestro mundo, desafiando su propia existencia y la nuestra. Una cinta que lleva a profundizar en las historias de estos Titanes y sus orígenes, así como en los misterios de la Isla Calavera y más allá. Actúan Rebecca Hall, Dan Stevens, Kaylee Hottle, dirige Adam Wingard.