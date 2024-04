Desafiantes, drama y romance en 131 minutos. Protagonizada por Zendaya como Tashi Duncan, una ex prodigio del tenis convertida en entrenadora y una fuerza de la naturaleza que no se disculpa por su juego dentro y fuera de la cancha. Casada con un campeón en una racha de derrotas (Mike Faist), la estrategia de Tashi para la redención de su marido da un giro sorprendente cuando debe enfrentarse al fracasado Patrick (Josh O'Connor), su ex mejor amigo y ex novio. Dirige Luca Guadagnino.

Correr para vivir, acción, drama y suspenso en 97 minutos. Dos hermanos Tarahumaras en eterna competencia y con un talento singular para correr. Homero el hermano menor, busca convertirse en el corredor más grande de todos los tiempos, mientras que su hermano Capó cae en las redes de la delincuencia. En el reparto, Eligio Meléndez, Vladimir Rivera Mata, Manuel Cruz, Osvaldo Sánchez dirige Gerardo Dorantes.

Anticristo: El exorcismo de Lara, terror en 91 minutos. Lara está teniendo visiones horribles. Su psiquiatra cree que la clave de su tratamiento está en algún lugar del pasado. Ron, el marido de Lara y cristiano devoto, cree que el problema es espiritual y que un exorcismo es la única forma de salvar su alma. Estimulados por un exorcista despiadado y una congregación de fanáticos, harán pasar a una mujer inocente por el infierno. Actúan Georgia Eyers, Dan Ewing, Tim Pocock, Rosie Traynor, basada en hechos reales dirige Nick Kozakis.

Guerra Civil, acción en 109 minutos. La cinta con clasificación “C”, habla de tres intrépidos periodistas Lee (Kirsten Dunst), Joel (Wagner Moura) y Jessie (Cailee Spaeny), quienes se adentrarán en un arriesgado viaje a través de un país devastado por una explosiva guerra civil. ​Enfrentándose a peligros inimaginables, recorrerán kilómetros en búsqueda de su objetivo: documentar la toma de posesión del gobierno. Dirige Alex Garland.

Back To Black, drama musical en 122 minutos. Narra la historia de Amy Winehouse. Un retrato vibrante de las calles de Camden que ella llamaba hogar y captura de las luchas de la fama mundial; rinde homenaje al arte, el ingenio de Amy, además de intentar comprender sus demonios. Actúan Eddie Marsan, Lesley Manville, Jack O'Connell, Marisa Abela, dirige Sam Taylor-Johnson.

Arthur: Una amistad sin límites, aventura familiar en 107 minutos. La trama lleva a Mikael Lindnord (Mark Wahlberg) un deportista de resistencia sueco que se ganó los corazones de millones de personas cuando él y su equipo adoptaron a Arthur, un perro callejero mal herido de gran corazón que los acompañó durante una épica carrera de resistencia en la selva ecuatoriana. También actúan Michael Landes, Simu Liu, Nathalie Emmanuel dirige la cinta basada en una historia real Simon Cellan Jones.

Godzilla y Kong: El nuevo imperio, ciencia ficción, acción y aventura en 115 minutos. El poderos Kong y al temible Godzilla contra una amenaza desconocida oculta dentro de nuestro mundo, desafiando su propia existencia y la nuestra. Una cinta que lleva a profundizar en las historias de estos Titanes y sus orígenes, así como en los misterios de la Isla Calavera y más allá. Actúan Rebecca Hall, Dan Stevens, Kaylee Hottle, dirige Adam Wingard.

Abigail, terror en 110 minutos. Después de que un grupo de aspirantes a delincuentes secuestran a una bailarina de 12 años, hija de una poderosa figura del inframundo, deberán vigilarla durante la noche para cobrar un rescate de millones de dólares. Pero en la mansión aislada, los captores comienzan a desaparecer y descubren su creciente horror. Actúan Kevin Durand, Kathryn Newton, Dan Stevens, Melissa Barrera, Alisha Weir, Angus Cloud, dirige Matt Bettinelli-Olpin.