Llega a la Feria de Puebla 2024 uno de los artistas internacionales consentidos del público, el español Alejandro Sanz para ofrecer su concierto con lo mejor de sus éxitos este martes 7 de mayo a las 9:30 de la noche. La entrada es gratis al Teatro del Pueblo sede del evento, presentando el boleto general de la Feria de Puebla con costo de 50 pesos.

Exitosos han sido los conciertos ofrecidos en el Teatro del Pueblo de la Feria de Puebla 2024, donde han desfilado en su mayoría cantantes y agrupaciones de talla internacional. Ahora este martes 7 de mayo, toca el turno a Alejandro Sanz en un concierto muy esperado por parte de sus seguidores.

Alejandro Sanz nacido en Madrid, España, un 18 de diciembre de 1968, en la actualidad es uno de los músicos y cantautores más prolíferos, ha vendido más de 30 millones de copias de discos en todo el mundo, lo que le ha llevado a obtener premios como Grammys Latinos y Grammys anglos, entre otros reconocimientos.

Del concierto

Para la especial noche se espera el concierto arranque a las 21: 30 horas en el Teatro del Pueblo, se recomiendo que la gente llegue temprano para tener buen lugar y evitar tumultos, así como contratiempos y poder disfrutar del espectáculo de su artista consentido.

Cabe decir que el español, se ha presentado en nuestra ciudad con sus diferentes giras y espectáculos, pero es la primera vez que pisa con un show la Feria de Puebla, aproximándose a la recta final de este evento.

En cuanto a lo que ofrecerá el español, tendrá un concierto de aproximadamente 90 minutos donde estará acompañado de sus músicos en vivo y coristas, dejando escuchar los grandes éxitos que lo han consagrado con su peculiar estilo interpretativo.

Lo anterior hará que en tan especial velada el público presente disfrute desde sus primeros éxitos hasta lo más reciente. Así sonarán canciones como: Cuando nadie me ve, El aprendiz, Tú no tienes alma, ¿Y si fuera ella?, Si tú me miras, Pisando fuerte, No me compares, Amiga mía, Se vende.

Así como también: Camino de rosas, Mi marciana, La música no se toca, A que no me dejas y por supuesto su Corazón partío, por mencionar algo de lo mucho que se espera del repertorio del cantautor en este gran concierto donde asistirán miles de seguidores de Alejandro Sanz para escuchar al cantautor consentido de un vasto público.