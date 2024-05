Una vez más llegará a Puebla “El Sol” Luis Miguel con su Tour 2024 para ofrecer a su público lo mejor de sus éxitos. La cita será en el Estadio de Béisbol Hermanos Serdán el sábado 2 de noviembre por la noche. Los boletos para este concierto se adquieren a través de la boletera electrónica Funticket.mx en sus diferentes zonas.

La gira que está haciendo historia

Después de la asombrosa avalancha de éxitos en su Tour 2023, donde pulverizó récords con la venta instantánea de entradas, Luis Miguel, el artista más importante de Latinoamericana, regresa este año a México con su Tour 2024, donde estará recorriendo nuevas plazas y repitiendo también en algunas.

En Puebla llegará el 2 de noviembre al Estadio de Béisbol Hermanos Serdán, lugar que se iluminará con la presencia de "El Sol de México". A casi un año de su concierto en la primera fase de esta gira.

Cabe decir que con este Tour 2024, Luis Miguel, recorrerá los primeros ocho meses varias ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos y España. En nuestro país dará inicio el 22 de agosto en Monterrey, Nuevo León, para culminar su epopeya musical en Toluca el 25 de noviembre.

Del concierto

Luis Miguel ofrecerá un concierto que promete elevar la experiencia a nuevos niveles en la ciudad, presentando sus más grandes éxitos con una producción escénica imponente y un control de calidad que sólo merece un espectáculo de talla internacional.

Este sensacional concierto, es presentado por Generamúsica y brindará a los Poblanos una oportunidad única para vivir una experiencia que dejará una imborrable huella en sus vidas.

En cuanto al repertorio acompañado de sus músicos y coristas no pueden faltar sus clásicos éxitos entre esto Cuando Calienta el Sol, Culpable o No, La Incondicional, Entrégate, No Sé Tú, Tengo todo excepto a ti, Ahora te puedes marchar, Somos novios, La Bikina, Será que no me amas, Por debajo de la mesa, Suave, Un hombre busca a una mujer entre otras canciones que resonarán en una noche que promete ser inolvidable.

Un poco del "Sol de México"

Luis Miguel Gallego Basteri, conocido como Luis Miguel, es un cantante y productor mexicano. Reconocido por su poderosa voz y su presencia escénica, es uno de los cantantes más exitosos de la música en español. En 1982, con tan sólo 12 años, graba su primer disco. En sus inicios incursionó en la actuación específicamente en dos películas juveniles: Ya nunca más y Fiebre de Amor.

Este sería el comienzo de una trayectoria artística excepcional. Gracias al éxito de su bio-serie y su última gira, logró ingresar con canciones y discos pasados a los primeros puestos en las listas de iTunes y Apple Music en: México, Argentina, Chile, Qatar, Burkina Faso. Pollstar lo nominó como Mejor Cantante Latino de la Década.

También se convirtió en el primer mexicano en tener más de 5.000.000.000 de reproducciones en Spotify y el videoclip Por Debajo de la Mesa obtuvo más de 100.000.000 de reproducciones en YouTube.