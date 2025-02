La icónica cantante estadounidense Roberta Flack, conocida por éxitos como Killing Me Softly with His Song, falleció este lunes a los 88 años. La noticia fue confirmada por su portavoz a través de un comunicado en el que se expresó que la artista murió en paz, rodeada de su familia.

"Nos rompe el corazón que la gloriosa Roberta Flack haya fallecido esta mañana, 24 de febrero de 2025", señala la nota, en la que también se destaca su legado como pionera en la música y su pasión por la enseñanza.

Considerada una de las mejores exponentes del soul y el R&B, Flack nació en 1937 en Black Mountain, Carolina del Norte, en el seno de una familia de músicos. Su talento precoz la llevó a estudiar música en la Universidad Howard con una beca completa a los 15 años. Aunque en un principio aspiraba a ser cantante de ópera, terminó desempeñándose como profesora en Carolina del Norte mientras construía su carrera musical en clubes nocturnos.

El gran salto en su trayectoria llegó en 1971, cuando su versión de The First Time Ever I Saw Your Face apareció en la banda sonora de Play Misty for Me, de Clint Eastwood. La canción se convirtió en su primer gran éxito y la catapultó a la fama. A lo largo de su carrera, Flack colaboró con artistas de la talla de Michael Jackson y Miles Davis, además de interpretar canciones de Leonard Cohen y Laura Nyro, demostrando su versatilidad musical.

En 2018, su manager reveló que la cantante había sufrido un derrame cerebral años atrás. Su vida personal incluyó un matrimonio con el músico de jazz Steve Novosel, de quien se divorció en 1972.

El legado de Roberta Flack trasciende generaciones, no solo por su extraordinaria voz y sensibilidad artística, sino por la manera en que logró fusionar géneros como el soul, el folk, el blues y la música clásica, dejando una huella imborrable en la historia de la música.