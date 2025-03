El actor neozelandés Clive Revill, reconocido por prestar su voz al Emperador Palpatine en "Star Wars: Episodio V - El Imperio Contraataca" (1980), falleció el 11 de marzo de 2025 a los 94 años en una residencia de cuidados en Sherman Oaks, California, tras una batalla contra la demencia.

Nacido el 18 de abril de 1930 en Wellington, Nueva Zelanda, Revill comenzó su carrera artística después de que Laurence Olivier y Vivien Leigh lo alentaran a estudiar actuación en la Old Vic Theatre School de Bristol. A lo largo de más de seis décadas, participó en alrededor de 200 producciones en teatro, cine y televisión. En Broadway, recibió nominaciones al premio Tony por sus interpretaciones en los musicales "Irma La Douce" (1961) y "Oliver!" (1963), donde dio vida al personaje de Fagin.

En el cine, trabajó bajo la dirección de Billy Wilder en "The Private Life of Sherlock Holmes" (1970) y "Avanti!" (1972), esta última le valió una nominación al Globo de Oro. Además, participó en películas como "Bunny Lake Is Missing" (1965), "The Legend of Hell House" (1973) y "Zorro: The Gay Blade" (1981). Su última aparición en la gran pantalla fue en "La reina de España" (2016), junto a Penélope Cruz.

Aunque su contribución a "Star Wars" fue breve, su interpretación del Emperador Palpatine dejó una marca indeleble en la saga. En "El Imperio Contraataca", Revill prestó su voz al personaje en una escena donde Darth Vader se comunica con su maestro a través de un holograma. Posteriormente, en la edición en DVD de 2004, su voz fue reemplazada por la de Ian McDiarmid para mantener la continuidad con las películas posteriores.

Además de su trabajo en "Star Wars", Revill prestó su voz a personajes en series animadas como "Batman: The Animated Series", donde interpretó a Alfred Pennyworth, y en la película animada de "Transformers" de 1986.

Clive Revill será recordado como un actor versátil y talentoso, cuya carrera abarcó diversos géneros y medios, dejando una huella imborrable en la industria del entretenimiento.