La periodista mexicana Lolita de la Vega, reconocida por su trayectoria de más de 39 años en la televisión, compartió con sus seguidores que recientemente fue hospitalizada por problemas de salud, aunque aclaró que su situación no es grave.

A través de su cuenta de Facebook, la conductora del programa De Frente a Frente en TV Azteca publicó una fotografía desde una cama de hospital, lo que generó preocupación entre sus seguidores. “Gracias mil a quienes me han preguntado por mi salud. El fin de semana pasado me la pasé en el hospital y sigo con todo tipo de análisis. Afortunadamente ahí la llevo y parece ser que no es grave, gracias a Dios”, escribió.

Sin dar mayores detalles sobre su diagnóstico, De la Vega aprovechó para enviar un mensaje en el que aludió al karma, luego de mencionar que la cantante Lucía Méndez también se encuentra hospitalizada. “Aquellas personas que nos desean el mal, no se olviden que el karma existe… ténganlo muy presente. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?”, sentenció.

Ambas, tanto Lolita como Lucía Méndez, fueron amigas cercanas de la cantante Dulce, fallecida el pasado 25 de diciembre. En semanas recientes, De la Vega ha defendido públicamente la memoria de su amiga y criticado las declaraciones de Ofelia Cano y Francisco Cantú sobre Romina, la hija de Dulce.

La periodista concluyó su mensaje agradeciendo las muestras de cariño en este momento complicado de su vida.