A poco más de una semana del fallecimiento del productor de televisión Guillermo del Bosque, su esposa, la modelo y actriz Vica Andrade, rompió el silencio para aclarar los rumores que han circulado en torno a la supuesta herencia millonaria que habría dejado el creador de programas como 100 mexicanos dijieron y Nosotros los guapos.​

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Andrade agradeció las muestras de cariño y apoyo recibidas durante este difícil proceso. Sin embargo, expresó su molestia por la difusión de información falsa relacionada con la herencia de su esposo.​

"Todo lo que he leído es falso y el tema de la herencia millonaria que dejó mi esposo es una rotunda mentira. Yo no he dado ni una sola declaración y así deseo permanecer", afirmó la viuda del productor.​

Memo del Bosque falleció el pasado 7 de abril a los 64 años, tras una recaída del cáncer que le fue diagnosticado en 2017. Durante sus últimos días, estuvo hospitalizado en Texas, Estados Unidos, recibiendo tratamiento médico.​

Con esta declaración, Vica Andrade busca poner fin a las especulaciones y preservar la memoria de su esposo, enfocándose en el legado profesional y humano que dejó en la industria del entretenimiento.