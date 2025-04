La joven actriz Sophie Nyweide, conocida por sus participaciones en películas como Noah (2014) junto a Russell Crowe y Mammoth (2009) con Gael García Bernal y Michelle Williams, falleció el pasado 14 de abril, según confirmó su familia a través de un obituario en línea. No se reveló la causa de muerte, pero el comunicado sugiere que pudo tratarse de un suicidio tras años de lucha contra traumas emocionales.

Nyweide era una artista talentosa pero atormentada, cuyas obras reflejaban su dolor interno. "Se automedicaba para enfrentar el trauma y la vergüenza que llevaba dentro, lo que finalmente resultó en su muerte", detalló la familia. A pesar de los esfuerzos de sus seres queridos y profesionales, la actriz optó por manejar sus problemas en soledad.

Nyweide inició su carrera a los 11 años con la cinta Bella (2006) y acumuló créditos en series como Law & Order y What Would You Do?, así como en filmes independientes. Su interpretación en Mammoth fue uno de sus roles más destacados.

El mundo del cine lamenta la pérdida de una actriz cuya prometedora trayectoria quedó truncada demasiado pronto.