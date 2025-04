La banda mexicana Maná, primera agrupación que canta en español nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll, no logró su ingreso en la edición 2025, pese a la emoción que generó entre sus seguidores. Aunque fueron considerados por primera vez, no reunieron los votos necesarios para su entronización.

Fher Olvera, líder de la banda, agradeció a sus fans y calificó la nominación como un "grito de guerra" para la música latina. "El premio más grande que tenemos son ustedes", expresó en redes sociales.

Este año fueron seleccionados artistas como Chubby Checker, Joe Cocker, Bad Company, Cyndi Lauper, Outkast, The White Stripes y Soundgarden.

Además, figuras como Salt-N-Pepa y Warren Zevon recibirán reconocimientos especiales. La ceremonia de inducción se celebrará a finales de año en Los Ángeles.