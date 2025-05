La expectativa por el concierto gratuito de Scorpions en la Feria de Puebla 2025 ha desatado una movilización masiva de fanáticos, quienes desde la mañana de este miércoles 7 de mayo comenzaron a llegar al Centro Expositor de Puebla para apartar lugar y asegurar su acceso al espectáculo programado para este jueves 8 de mayo.

La emblemática banda alemana de hard rock, reconocida por temas como “Wind of Change”, “Still Loving You” y “Rock You Like a Hurricane”, se presentará en el Foro Artístico como parte de las actividades gratuitas de la feria. Ante el acceso limitado, numerosos seguidores han optado por acampar en el lugar, llevando casas de campaña, cobijas, alimentos y sombrillas para resistir las horas de espera.

"Estuvimos esperando a que se presentaran en Aguascalientes para comprar los boletos de Tehuacán a Puebla" comentó Alexis Villalba, el primer aficionado que viajó desde otra parte del estado para ser testigo de este concierto.

El entusiasmo por el concierto ha generado filas que rodean parte del recinto ferial, y se espera que la afluencia aumente conforme se acerque la hora del evento. Las autoridades han implementado un operativo de seguridad con vigilancia, control de accesos y atención médica para garantizar la seguridad de los asistentes.

La presentación de Scorpions ha sido uno de los anuncios más destacados del cartel de este año y representa un fuerte atractivo para miles de personas, no solo de Puebla, sino de otros estados que han viajado exclusivamente para asistir.