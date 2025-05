La actriz mexicana Aurora Clavel, reconocida por su amplia trayectoria en cine y televisión, falleció a los 88 años, según informó la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de sus redes sociales.

Originaria de Pinotepa Nacional, Oaxaca, Clavel dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento mexicano. Participó en numerosas telenovelas emblemáticas, incluyendo "Soy tu dueña", "Fuego en la sangre", "Los ricos también lloran", "El pecado de Oyuki" y "María Isabel", consolidándose como una figura entrañable para el público.

Su talento trascendió fronteras, participando en producciones internacionales como "The Wild Bunch", "Pat Garrett & Billy the Kid" y "The Mosquito Coast", compartiendo pantalla con figuras de Hollywood.

Además de su carrera artística, Clavel fue una promotora del arte en su tierra natal, fundando una Escuela de Arte Dramático en Pinotepa Nacional con la intención de preparar a nuevas generaciones de actores y actrices.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre las causas de su fallecimiento ni sobre los servicios funerarios.

La comunidad artística y sus seguidores lamentan profundamente su partida, recordando su legado y contribuciones al cine y la televisión mexicana.