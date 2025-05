La agrupación de música regional mexicana Los Alegres del Barranco canceló su presentación programada para este viernes en Tziritzícuaro, localidad del municipio de Maravatío, Michoacán, debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad en la región.

Pavel Moreno, acordeonista del grupo, explicó en entrevista radiofónica que los empresarios locales les informaron sobre la situación violenta que se vive en Michoacán y recomendaron posponer el evento.

"Ya tenemos varios años presentándonos allá y es la primera vez que nos posponen un evento", señaló Moreno. "Los empresarios avisaron que las cosas están un poco difíciles por allá, que no era muy recomendable y optaban por posponer la fecha".

La cancelación ocurre en un contexto donde la agrupación enfrenta un proceso legal en Jalisco por presunta apología del delito, tras haber proyectado imágenes de líderes del narcotráfico durante una presentación.

A pesar de haber obtenido una suspensión provisional que les permite continuar con sus presentaciones, las medidas cautelares impuestas por el juez restringen su salida del estado de Jalisco, salvo para eventos previamente autorizados.

Moreno enfatizó que el grupo se dedica únicamente a la música y que no buscan confrontar a las autoridades. "Cantamos corridos, pero no para algún personaje, donde se pueda cantar lo cantamos y donde no, no, tampoco es un reto para el Gobierno", afirmó.

Respecto al corrido polémico "El Palenque", mencionó que ya tiene cinco años grabado y que otras agrupaciones también lo han interpretado.

La promotora del evento, Chilangos Grill, informó en redes sociales que la decisión de cancelar el concierto se tomó para salvaguardar el bienestar y la seguridad tanto del público como del equipo técnico y artístico involucrado. Aunque no se precisaron los motivos concretos, se recalcó que el cambio obedece a factores externos.

La organización señaló que ya trabajan en una nueva fecha para la presentación, la cual será dada a conocer próximamente por medio de sus redes sociales oficiales.