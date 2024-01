A tres días de haberse iniciado la huelga en la fábrica Audi de Puebla, las negociaciones están empantanadas entre las partes, luego de que ha iniciado una guerra de declaraciones.

En primer lugar en un comunicado firmado por Tarek Mashhour, presidente Ejecutivo de Audi México, acusó al Sindicato de Trabajadores de Audi (Sitaudi) de mal informar a los agremiados de la real situación.

En respuesta, César Orta, secretario general de Sitaudi, al negarlo, indicó que la empresa fue la responsable de que haya estallado la huelga por no ofrecer un aumento salarial justo.

Asimismo, informó que Audi México ha solicitado la reanudación de las negociaciones, pero solo si se bajan de la exigencia de 15.5% de aumento global al salario.

Antes de concluir las negociaciones, la comisión negociadora aceptó bajar a 15% su exigencia de alza salarial, en respuesta, Audi planteó 6 por ciento.

Sin embargo, fue rechazado nuevamente por la planta laboral, integrada por más de 4 mil agremiados a Sitaudi.

La huelga estalló a las 11 horas del miércoles 24 de enero, primera desde que Audi se instaló hace siete años en San José Chiapa, Puebla.

Versión Audi

Tarek Mashhour, presidente Ejecutivo de Audi México, en una carta lamentó la situación, la que dijo afectará la economía de los trabajadores.

“Quiero comenzar diciéndote que para mí estos días han sido muy tristes y en especial el día de hoy, pues sé que tienes compromisos económicos, y de antemano lamento lo difícil que puede ser para ti y tu familia lidiar con esto durante un periodo tan desafortunado”, señaló.

Además el directivo se dijo sorprendido al dirigirse a los trabajadores de que los hayan mandado a votar por una cifra sin haber concluido las negociaciones.

“Sé que muchos de ustedes no están de acuerdo en que hayan estallado la huelga, pero también comprendo que probablemente te sentiste presionado”, aseveró.

“Quiero decirte que lamentablemente no te explicaron las consecuencias reales de llegar a una huelga, no solo económicas sino también la afectación de la vida diaria para ti y tu familia.

Incluso aseveró que la directiva nunca ha querido una huelga, sino llegar a un acuerdo y asegurar la estabilidad laboral de los tres turnos y el bienestar de la familia.

“(…) Quiero decirte que la información que te han hecho llegar no es la correcta y además en muchas ocasiones ha sido incompleta. Para nosotros llegar a un acuerdo es la máxima prioridad. Además, te informo que desde que empezaron las negociaciones nunca las hemos abandonado”.

Respuesta

César Orta, secretario general de Sitaudi, respondió al directivo, que envió un un mensaje sesgado en el que se insiste que solo los trabajadores tienen una afectación económica y que las familias lo padecerán.

Sin embargo, dijo, la empresa tiene una afectación económica y si realmente no hubiesen querido esta huelga hubiesen ofrecido un salario y aumento en prestaciones dignas en tiempo y forma.

“(…) esto no estuviera pasando, además de dejar perder 5 semanas de negociación insistiendo el señor Jacobo Issa con tener un acuerdo multianual al estilo que siempre lo había hecho”, sostuvo.

“Es una lástima que sus asesores del presidente y me refiero a Jacobo Issa Villa vicepresidente de recursos humanos le haga este tipo de recomendaciones a su jefe directo Tarek, un mensaje que va cargado de reprensión a la base, de confrontación entre ambas instituciones, de que querer por la fuerza persuadir a los trabajadores”, añadió en el comunicado a la base trabajadora.

Refirió que hasta la noche del 26 de enero recibieron una notificación de continuar con las pláticas, pero la solicitud viene condicionada a bajar el porcentaje del 15.5%.

“(…) en la última plática es a ellos como empresa a quienes les corresponde hacer un ofrecimiento nuevo”, sostiene.

“Desde aquí le decimos al presidente que es evidente que ya es tiempo de renovar a su equipo de trabajo quienes lo único que han hecho es engañarlo y reprimir a los trabajadores sindicalizados de Audi Mexico”, acusó César Orta.

“El Sindicato no busca confrontación con el Presidente, si no todo lo contrario, busca se le de una solución a este conflicto que sin duda alguna su equipo de trabajo no ha podido hacer si no todo lo contrario orilló a qué terminará en huelga”, dijo finalmente el líder sindical.