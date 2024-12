La empresaria y ex Secretaria de Economía del Estado de Puebla, Olivia Salomón, acudió como invitada a presentar una conferencia titulada "Perspective from policy practice of economic and social shared prosperity: The case of Puebla, Mexico" en la prestigiosa Universidad de Harvard.

El evento, parte del "2024 MOC Faculty Workshop" organizado por la red Microeconomics of Competitiveness (MOC) de Harvard Business School, se llevará a cabo este 18 de diciembre.

Durante su intervención, Olivia Salomón compartirá los logros alcanzados en Puebla a través de la implementación de un modelo de desarrollo basado en clústeres, el cual ha posicionado al estado como líder en la formalización de clústeres en América Latina.

En su discurso, destacará la importancia de la colaboración entre el gobierno, las empresas y la academia, resaltando el apoyo fundamental recibido de figuras clave como Pablo Nuño y Jon Azúa.

La conferencia abordará cuatro aspectos clave: el contexto económico-social de Puebla, la metodología para el desarrollo de clústeres, la profesionalización de líderes cooperativistas y la integración de las cooperativas a los clústeres.

Salomón enfatizará el enfoque de la administración de la Dra. Claudia Sheinbaum hacia la prosperidad compartida, que busca reducir la desigualdad y fomentar el crecimiento económico inclusivo.

"Este taller es una oportunidad para mostrar al mundo cómo Puebla y México están a la vanguardia en la implementación de políticas públicas efectivas que generan beneficios para todas y todos," afirmó Salomón.

El evento reunirá a investigadores y expertos en el modelo de clústeres desarrollado por el profesor Michael E. Porter, y se espera que la presentación de Salomón inspire nuevas colaboraciones y enfoques en el desarrollo económico y social.