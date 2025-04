Audi México no ha confirmado que se vaya a llevar de Puebla la producción del modelo Q5 a Estados Unidos, señaló Víctor Gabriel Chedraui, secretario de Desarrollo Económico y Trabajo del estado.



Incluso, consideró que este escenario es casi improbable, dado el arraigo del sector automotriz en la entidad poblana desde hace más de seis décadas.



Lo anterior, luego de que Oliver Blume, director ejecutivo del Grupo Volkswagen, reveló que se buscaba un acuerdo comercial con Estados Unidos para ensamblar los vehículos en ese país y con ello excentar el pago de aranceles de 25 por ciento para los vehículos importados.



“Las plantas armadoras tienen aquí desde el 66, más o menos, son casi 60 años y siempre ha habido una extraordinaria relación con ellos (Volkswagen). Nunca ha sido un tema donde: ahora hago esto y me voy; creo que son gente muy profesional, muy comprometida en Puebla y en México, entonces yo descarto una posibilidad de esas”, declaró en entrevista.



De esta manera, el funcionario aseguró que el Gobierno de Puebla mantendrá la relación institucional y de coordinación con la firma alemana, sin que esto signifique que se le puedan otorgar más facilidades de las que ya tiene actualmente, para operar en Puebla.



"No se puede ofrecer más de lo que ya se les da a las armadoras alemanas instaladas en Puebla", como subsidios o reducción de impuestos.



En este sentido, justificó que el gobierno estatal no tiene la capacidad para tomar el control de las condiciones económicas a nivel mundial, por lo que los movimientos que se puedan dar en Volkswagen o Audi, son de carácter interno y se mantienen al más alto nivel.



“Hasta ahorita no nos han reportado nada de manera oficial, están evaluando y analizando en las oficinas centrales, en Alemania (...) Son empresas globales que tienen que analizar y evaluar en cada país dónde pueden tener oportunidad; estamos a disposición que lo que necesiten, el estado no puede dar incentivos, más de lo que marca la ley que se les da, algunos casos 2 por ciento del Impuesto Sobre la Nómina (ISN), pero creo que va más allá, es un tema internacional donde ellos tendrán que evaluar cuales serán los siguientes pasos”, abundó.



De esta manera, Víctor Gabriel Chedraui señaló que es labor de las empresas apegarse a las reglas del T-MEC para poder exportar sin gravámenes.



Cabe señalar que, de acuerdo con el presupuesto aprobado por el Congreso del Estado para 2025, se etiquetaron 197 millones 62 mil pesos de pesos para Volkswagen y 78 millones 750 mil pesos para Audi.