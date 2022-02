El gobernador pidió a los ayuntamientos a que cuenten con equipos en materia de Protección Civil y Bomberos para que atienden las emergencias que se puedan registrar en sus demarcaciones, especialmente en donde hay mayor número de población y tienen la característica de ciudades.

El mandatario local señaló que los ayuntamientos no deben esperar a que el gobierno del estado atienda siempre las emergencias que se presenten cuando la responsabilidad es también de los ayuntamientos.

"Quisiera que todos los ayuntamientos tomarán conciencia de sus responsabilidades, será que porque son ayuntamientos de la zona conurbada se acogen al Cuerpo de Bomberos del gobierno, del Poder Ejecutivo Estatal pero bien podríamos trabajar mejor coordinados conozco los casos de municipios los más pequeños los más pequeños que tienen al menos pipas y bombas", señaló.

El gobernador señaló que un Sistema de Protección Civil fuerte significa asumir todas las medidas necesarias para atender emergencias, no solo incendios sino cualquier accidente que se registre o incluso para hacer frente a fenómenos naturales.

"Que pudieran atender siniestros de diferentes naturalezas porque el bombero no solamente atiende incendios, interviene para casos de salvamento y entonces un Sistema de Protección Civil implica la existencia de diferentes grupos que tienen como propósito la reacción inmediata para la protección de la ciudadanía y, no es que me exprese en el sentido de que los ayuntamientos, todos los municipios del estado tengan esa condición de poder tener equipos completos de protección civil y dentro de la Protección Civil los Bomberos el cuerpo de Bomberos eso sería lo responsable por parte de todos los ayuntamientos", dijo.

Señaló que cada que hay alguna contingencia de lluvias, deslaves, incendios, derrumbes, explosiones, es el gobierno del estado el que asume la responsabilidad, ya que los municipios carecen de áreas de bomberos para atender las emergencias.

Gobierno del estado ha enfrentado fenómenos naturales y provocados

El gobierno del estado es el que ha enfrentado las emergencias por fenómenos naturales y provocadas, el año pasado se atendió a la gente en más de 60 municipios del estado debido al paso del huracán Grace.

Por otra parte, el gobierno del estado hizo frente a la explosión registrada en San Pablo Xochimehuacan y también a una explosión reciente qué ocurrió en la capital poblana, en ambos casos hubo personas fallecidas y heridas, las que fueron apoyadas por la Coordinación Estatal de Protección Civil, el cuerpo de Bomberos y el Sistema Estatal DIF (SEDIF).

Además del municipio de Puebla, en San Pedro Cholula, y San Andrés Cholula, Coronango, Cuautlancingo, Amozoc y Atlixco, por mencionar algunas demarcaciones hay infraestructura instalada, que requiere de la presencia de cuerpos de emergencia para atender algún incidente.

Al menos en edificios ubicados en la zona conurbada se han registrado, en algunas ocasiones, caída de estructuras, que ha provocado que la Coordinación Estatal de Protección Civil intervenga y es que esto ocurre ante la falta de equipos humanos y materiales por parte de los ayuntamientos.

Cabe señalar que, hace un par de semanas el mandatario local convocó a que los presidentes municipales analicen instalar en sus demarcaciones a cuerpos de bomberos para atender emergencias algunos de los alcaldes y analizan el tema.

Contar con equipo de Bombero significa tener cada año recursos para hacer frente al pago de nómina, además de contar con instalaciones y personalidad jurídica propia.