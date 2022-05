"En Puebla somos leales en época de definiciones y en la 'Cuarta Transformación' sabemos cuál es el papel que debemos jugar", afirmó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, ante el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario poblano fue orador en la Ceremonia de Jura de Bandera de los conscriptos del Servicio Militar Nacional, realizada en el Mausoleo a Ignacio Zaragoza, la mañana del 5 de mayo.

“Esté convencido -le dijo al presidente- que en Puebla somos leales, en Puebla el espíritu patriótico nos domina y nos invade, siempre, en toda época. Es tiempo de definiciones, nunca hay un tiempo vacío en el que no haya definiciones, y hoy, en esta 'Cuarta Transformación' tenemos claro cuál es el papel que debemos jugar, estamos listos para seguir participando en esta 'Cuarta Transformación'”, expresó Barbosa Huerta.

Recordó que los poblanos siempre han estado del ladro de la patria, ya que en sus habitantes domina el pensamiento progresista.

“Puebla siempre ha estado del lado de la patria, Puebla tiene que ver siempre con el destino de la patria, si existe un pensamiento conservador, que de manera legítima puede existir con todos los pensamientos, debo decirle que el pensamiento progresista y liberal es mayoritario en el estado de Puebla”.

También habló sobre el papel de Ignacio Zaragoza y de aquellos que criticaron su papel en la Batalla del 5 de Mayo.

“Ignacio Zaragoza, de quien también existe un debate sobre su participación, sus detractores, porque en todo tiempo, hasta en momentos de crisis existen detractores, que son los traidores”.

Destacó que los gobiernos que acompañan a Andrés Manuel López Obrador tienen claro el momento histórico en el que se encuentran.

“Los gobiernos que emanamos de este momento histórico, tenemos que hacer que esta transformación tenga por destinatarios y beneficiarios al pueblo y a la gente y no a intereses extranjeros, no a las elites de siempre, que quede claro quiénes hemos sido leales a la patria con nuestro pensamiento, y quiénes se han puesto al servicio de los intereses que no son del pueblo”.

Barbosa Huerta mostró su agradecimiento por la presencia de López Obrador en el aniversario 160 de la Batalla de Puebla, cuando el Ejército de Oriente se impuso al francés, el mejor del mundo en ese tiempo.

“Es un hecho importantísimo para los poblanos que este usted acá, nos enaltece, nos sentimos animados, estamos convencidos de su lucha, es usted uno de los mejores hijos de México”, declaró el gobernador de Puebla.

El discurso de Miguel Barbosa ocurre después de que el 17 de abril, diputados de oposición impidieron la aprobación de la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), inició una campaña en la que los llamó “traidores a la patria”.