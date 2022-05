Autoridades estatales dialogan con los responsables del Hotel Casa Reyna de Puebla capital, para recuperar el espacio destinado al Parque de la Mujer y que ahora funciona como un estacionamiento.

El gobernador, Miguel Barbosa, aclaró que ningún acuerdo de condóminos puede desaparecer espacios de este tipo.

“Si en Casa Reyna estaba el Parque de la Mujer, debe haber el Parque de la Mujer. Si un acuerdo de condóminos dijo que desapareciera el Parque de la Mujer y se volviera estacionamiento, no es correcto ni legal. Están hablando con ellos, pero eso no va a poder renunciarse”, expresó en su conferencia de prensa.

Indicó que el pasaje ubicado en la zona, y que solamente se encuentra abierto de 9:00 a 18:00 horas, no puede funcionar como propiedad privada de un sitio público.

“Quitar todos esos portones, porque eso de que esté abierto de 9 a 6, no me gusta. Claro que no, a las 6 de la tarde se vuelve privado todo. Que todo quede libre, que todo sea de uso común de los condóminos y parte de esos condóminos es el Estado”, agregó.

Para evitar lo anterior, llamó a que exista entendimiento entre particulares con las autoridades estatales.

“Son coloniales, todos son centros coloniales, la propiedad privada es transitoria, siempre; yo quiero que se entienda muy bien esto, debe haber una colaboración y un entendimiento”, explicó.

El pasado lunes, el Gobierno de Puebla dio a conocer la recuperación de más de ocho mil metros cuadrados de espacios que eran utilizados por particulares en la zona de San Francisco.

Entre ellos se encuentran la Plaza de La Trinitarias, el Andador de La Macarena, los baños del convento franciscano y un túnel que lleva a los Lavaderos de Almoloya, entre otros.

Aquella ocasión, el mandatario poblano adelantó que su administración se encuentra en pláticas para reabrir más lugares públicos.